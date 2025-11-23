Elche - Real Madrid: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid CF se enfrenta este domingo al Elche CF en la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2024-25, un duelo tras el parón internacional al que los blancos llegan con dudas tras la derrota en Liverpool y el pinchazo en Vallecas, para ahora defender su corta renta en el liderato frente a un conjunto ilicitano invicto en casa, pero inmerso en una mala dinámica, que quiere seguir lejos del descenso y mirar a Europa.

POSIBLES ALINEACIONES

Elche: Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Núñez, Febas, Aguado, Mendoza, Valera; André Silva y Rafa Mir.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham; Mbappé y Vinícius.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Elche y Real Madrid de la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 23 de noviembre a las 21.00 horas en el Martínez Valero.

DÓNDE VER

El duelo entre los ilicitanos y los blancos se podrá ver por televisión a través de los canales Movistar LaLiga y Movistar Plus+.