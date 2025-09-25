El Elche sigue sumando con el regalo de Sergio Herrera en El Sadar

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF alargó su gran arranque de temporada con un empate (1-1) ante el CA Osasuna en la sexta jornada de LaLiga EA Sports celebrada en El Sadar, donde el conjunto local dejó escapar la victoria en el descuento en un fallo de su portero Sergio Herrera.

El equipo de Eder Sarabia sujetó su condición de invicto y el mejor arranque histórico del conjunto ilicitano en Primera, quinta posición con diez puntos. Mientras, a Osasuna se le esfumó la opción de escalar en la tabla, 13º con siete puntos, tras un duro final.

El partido se lo repartieron ambos equipos. La primera parte fue 'rojilla', mientras que la segunda fue franjiverde. Los de Alessio Lisci robaron el balón a su rival en el primer tiempo y fueron protagonistas con sus ocasiones. Entre Ante Budimir y Víctor Muñoz dieron muchos problemas a la defensa visitante.

En una de esas acciones, fue el canterano del Real Madrid, fichado este verano por Osasuna, quien firmó el golazo que abrió el marcador desde fuera del área a los diez minutos. El cuadro 'rojillo' pudo ampliar su renta, pero el Elche aguantó metido en el partido y, tras el descanso, empezó a ser más reconocible.

Los de Sarabia, quien fue expulsado por protestar, se ordenaron mejor, tuvieron el balón y empezaron a crear ocasiones de gol. La tuvo Héctor Fort, Rafa Mir se encontró con el larguero y Álvaro Rodríguez sufrió el paradón de Sergio Herrera. Como tantos partidos, el meta de Osasuna se convertía en héroe de los suyos.

Sin embargo, el guion cambió en el descuento, con la fe de Adrià Pedrosa para perseguir un balón que parecía del meta local, pero que dejó pasar de manera inexplicable junto a su defensa, y el lateral del Elche pudo hacer el 1-1 a puerta vacía. El recién ascendido Elche sigue así invicto y en la zona noble de la tabla.