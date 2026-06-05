Enrique Riquelme irá a por Klopp si es presidente del Real Madrid

Archivo - Jurgen Klopp - Europa Press/Contacto/Anderson Lira/Sports Press

"Sabemos que ha rechazado numerosas ofertas, pero el Madrid es diferente"

"Le pido al socio que vaya a votar, después de 20 años puede votar"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme anunció su intención de fichar al técnico alemán Jürgen Klopp e hizo un último llamamiento a "votar" este domingo en las elecciones que le enfrentan con Florentino Pérez, que aproveche que puede hacerlo "después de 20 años".

"Son ya más de dos semanas recorriendo España, viendo a todos los socios, peñistas, buscando qué es lo que realmente sienten, qué hay que cambiar y mejorar del club. Y eso es parte de lo que hemos puesto en nuestra candidatura, en el área social", dijo este viernes ante los medios en Madrid.

Riquelme no desveló el nombre del entrenador de su proyecto en su comparecencia, pero poco después lanzó un comunicado con el esperado nombre de Jürgen Klopp, extécnico del Liverpool, delegando en la dirección de Raúl González. "Raúl trabaja ya con enorme intensidad en la construcción del proyecto deportivo que debe marcar la próxima década del club, con la cantera como uno de sus pilares fundamentales. Y si Raúl es quien dirige el área deportiva, le corresponde liderar esta decisión para el banquillo", dice la nota.

"Raúl nos ha trasladado un único nombre. El de un entrenador que ha marcado una época en el fútbol mundial. Un hombre que ha conquistado la Champions League, que devolvió al Liverpool a la cima de Europa y de Inglaterra después de décadas de espera, que convirtió al Borussia Dortmund en campeón frente a gigantes económicos y que ha dejado allí donde ha estado algo todavía más importante que los títulos: identidad, carácter, liderazgo y una cultura ganadora basada en el esfuerzo colectivo", añade.

"Ese entrenador es Jürgen Klopp. Sabemos que Jürgen Klopp ha manifestado públicamente que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado numerosas ofertas. Precisamente por eso creemos que el desafío del Real Madrid es diferente. Porque existen grandes clubes, pero solo existe un Real Madrid. Solo existe una institución capaz de unir tradición y futuro, valores y ambición, sentimiento y excelencia", insiste.

De esta forma, la candidatura de Riquelme se compromete a mandar a Raúl a convencer a un Klopp que se apartó de los banquillos en 2024 tras dejar el Liverpool y, desde principios de 2025, es director global de fútbol de Red Bull. "Si este domingo los socios me conceden su confianza, el próximo lunes 8 de junio Raúl González Blanco se pondrá en contacto con Jürgen Klopp para trasladarle personalmente nuestro proyecto deportivo y nuestra voluntad de que sea él quien lidere desde el banquillo una nueva etapa para el Real Madrid. Esta decisión del equipo deportivo coincide con el sentimiento de los miles de socios y madridistas con los que he tenido ocasión de dialogar estas dos semanas", explica.

Durante su comparecencia, Riquelme dio las "gracias por la valentía de las cuatro leyendas y capitanes del Real Madrid como don Vicente del Bosque, Raúl, Hierro e Iker". "Son realmente personas que quieren al Real Madrid y buscan lo mejor. Y jamás permitirían que nada malo le sucediese al Real Madrid, estando ellos aquí", apuntó sobre su equipo deportivo.

"Y una última petición que hago es, por favor, le pido al socio que, vote lo que vote, que vaya a votar el próximo domingo. Es muy importante, que el socio después de 20 años, va a poder votar. Es un esfuerzo de muchísima gente en tiempo récord. Un proyecto serio y tremendamente ilusionante, como prometimos. Y por fin este domingo es un día muy especial para todo el Real Madrid", terminó.