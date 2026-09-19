El entonado Betis quiere ser también pesadilla sevillana en Riazor

Los jugaadores del Real Betis celebran su gol ante el Getafe CF en LaLiga EA Sports 26-27 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis buscará este domingo firmar el mejor arranque de su historia en la Liga en su visita al Deportivo de A Coruña en Riazor, mientras que el Villarreal CF y el Valencia CF querrán aprovechar ante el Levante UD y la Real Sociedad los refuerzos anímicos de sus primeras victorias, y el Getafe CF intentará volver a la senda del triunfo y dejar sin ganar aún al colista Málaga CF, en partidos correspondientes a la séptima jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027 que se disputan este domingo.

En el Estadio ABANCA Riazor (18.30 horas) se medirán el recién ascendido Deportivo de A Coruña, séptimo clasificado, y el Real Betis, tercero, un duelo en el que el conjunto verdiblanco espera certificar su gran arranque liguero ante el deportivista, que vio frenado el pasado miércoles su buen inicio y que además está lidiando con un inoportuno proceso vírico en su plantilla.

Y el equipo que entrena Manuel Pellegrini quiere ser también pesadilla sevillana para el de Antonio Hidalgo, que encajó su primera derrota al caer ante sus aficionados frente al Sevilla, y así conseguir el mejor comienzo en Primera División de su historia, el que igualó, con 15 puntos de 18, al batir en La Cartuja al Getafe CF.

El Betis ha empezado con buenas sensaciones y pese al primer frenesí del calendario ha encadenado, contando la Liga de Campeones, cuatro triunfos consecutivos por lo que su deseo es ganar en Riazor para, como mínimo, irse al parón en la tercera plaza a la espera de lo que pase en el derbi del Riyadh Air Metropolitano. En su última visita al campo coruñés, victoria por 0-1 en febrero de 2018.

Por su parte, el Deportivo de A Coruña querrá resarcirse de su primera derrota liguera y sacar la segunda victoria de la temporada ante sus aficionados para irse con una buena cantidad de puntos al largo parón internacional, aunque aparte del estado de forma del Betis tendrá que lidiar en cómo le afecte el virus que ha atacado a parte del equipo.

El equipo que dirige Antonio Hidalgo se está mostrando sólido en su retorno a Primera y ahora intentará frenar el buen momento verdiblanco volviendo a la senda del triunfo tras haber empatado también en la anterior jornada en Getafe. Pierre-Emerick Aubameyang pondrá a prueba la solidez defensiva del Betis.

VILLARREAL Y VALENCIA RECIBEN ALIVIADOS A LEVANTE Y REAL SOCIEDAD

Por su parte, en el Estadio de La Cerámica (18.30), el Villarreal CF buscará sacar provecho a su primera victoria de la campaña y sumar tres puntos en el derbi regional ante el Levante UD para alejarse de la zona baja de la tabla.

Íñigo Pérez se tomó un respiro en el banquillo del 'Submarino Amarillo' y pese a un susto inicial, su equipo terminó remontando en La Rosaleda al Málaga CF (1-3) para tener su primera alegría. De todos modos, con cinco puntos no se puede relajar y necesita hacerse fuerte en casa donde ha perdido sus dos duelos ante el Deportivo y el Betis para empezar a acercarse a los puestos de Europa y de Champions que son su objetivo.

Enfrente, un Levante UD que viene algo más descansado tras aplazarse por las fuertes lluvias su encuentro en el Ciutat de Valéncia ante el Athletic Club y con la necesidad de arañar algo positivo a domicilio, donde hasta el momento, tras su mal inicio en el RCDE Stadium (3-0), ha sumado dos puntos sin encajar en El Sadar y en La Rosaleda. La Cerámica no se le da demasiado bien y en sus dos últimas visitas ha encajado sendas 'manitas'.

Además, el Valencia CF también querrá aprovechar el haber cogido aire con su primera victoria, en un campo complicado como el de Mendizorrotza ante el Deportivo Alavés, y ahora tratará también afrontar este primer descanso con la grada algo más aliviada en la visita a Mestalla (21.00) de una Real Sociedad que tampoco atraviesa su mejor momento.

El conjunto 'che' puso un paréntesis a su primera crisis de la temporada, que le costó el puesto a Carlos Corberán y la llegada, de momento de interino, de Óscar Sánchez, pero ahora tendrá que examinarse ante su afición, de uñas con sus jugadores y frente a la que aún no ha ganado ni ha celebrado un gol esta campaña tras tres encuentros.

El Valencia suma únicamente cuatro puntos y se mantiene penúltimo clasificado por lo que intentará acabar fuera del descenso durante el parón ante una Real Sociedad que, aunque tiene tres puntos más, tampoco ha tenido un inicio de temporada excesivamente regular.

El conjunto guipuzcoano lleva tan sólo dos victorias y acumula más derrotas (3), por lo que también necesita puntos para acercarse a los puestos de la zona europea. Los buscará en Mestalla a donde llega tras dos dolorosas derrotas en Anoeta, ante el Atlético de Madrid por 0-3, aunque con el 0-1 en el minuto 84, y ante el Bournemouth inglés en su debut en la Liga Europa por 1-2.

EL GETAFE Y MÁLAGA SE MIDEN NECESITADOS

Finalmente, la jornada dominical se completa con un duelo directo entre otros dos equipos que tampoco andan demasiado bien como el Getafe CF y, sobre todo, el Málaga CF, colista y que rinde visita a los azulones en el Coliseum en el choque abre el día a las 14.00 horas.

El conjunto madrileño no está atravesando un buen momento y tras caer 1-0 en La Cartuja acumula ya cuatro jornadas sin ganar, con dos puntos sumados de los cinco que posee, aunque lo más esperanzador para su vestuario es que todos ellos han sido ante su público donde en los dos últimos partidos ante el RC Celta y el Deportivo de A Coruña no ha sujetado sus ventajas en el marcador.

El Getafe no está teniendo excesivo acierto goleador y tratará de mejorarle ante la visita del Málaga CF, cuya situación es peor, colista con sólo dos puntos, sin haber ganado todavía y que fuera de La Rosaleda le cuesta un mundo hacer goles, con sólo uno marcado, el pasado fin de semana para arañar un punto en el ABANCA Balaídos. En el Coliseum, donde no juega desde 2018, ha caído en sus últimas cinco visitas, en todas por 1-0.

--HORARIOS DEL DOMINGO DE LA JORNADA 7 DE LALIGA EA SPORTS.

Getafe CF - Málaga CF. Alberola Rojas (C.Cast-manchego) 14.00.

Atlético de Madrid - Real Madrid. Ortiz Arias (C.Madrileño) 16.15.

Villarreal CF - Levante UD. Busquets Ferrer (C.Balear) 18.30.

Deportivo de A Coruña - Real Betis. Soto Grado (C.Riojano) 18.30.

Valencia CF - Real Sociedad. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.00.