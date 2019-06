Eriksen: "El Real Madrid no le ha dicho al Tottenham que me quiere"

Publicado 05/06/2019 13:50:27 CET

COPENHAGUE, 5 Jun. (Reuters/EP) -

El centrocampista danés Christian Eriksen no esconde que tras seis años en el Tottenham le gustaría "probar algo nuevo" y que el Real Madrid, que según las informaciones podría estar interesado en ficharle para su nuevo proyecto, sería "un paso adelante", pero que el club blanco no se ha puesto "en contacto" con el club inglés.

"El Real Madrid es un paso adelante, pero para ello el Real Madrid debería descolgar el teléfono y ponerse en contacto con el Tottenham y decir que quieren a Christian, y eso no lo han hecho hasta donde yo sé", expresó Eriksen al diario de su país 'Ekstra Bladet'.

El internacional recordó que su futuro "depende" principalmente de Daniel Levy, presidente del equipo londinense, y que haya "otro club" que le quiera. "Si no, me sentaré a la mesa y negociaré un nuevo contrato", subrayó.

Eriksen, que llegó a los 'Spurs' en 2013 procedente del Ajax, tiene claro que es un buen momento de cambiar de aires. "Siento que estoy en un momento de mi carrera donde me gustaría probar algo nuevo", confesó el centrocampista, titular el pasado sábado en la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool.

"Tengo el más profundo de los respetos por todo lo que está sucediendo en el Tottenham y tampoco sería algo negativo quedarme. Espero que se decida algo este verano, ese es el plan. En el fútbol nunca sabes donde podría estar una decisión como esta, podría estar en cualquier punto", añadió el danés, al que le resta un año de contrato con el equipo inglés.

En este sentido, tiene claro que no dejará Londres para no ir a un lugar mejor a nivel deportivo. "¿Por qué no iba a permanecer en el Tottenham si no hay ofertas excitantes? Si luego firmo un nuevo contrato depende de las condiciones", sentenció.