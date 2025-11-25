Ernesto Valverde: "Hemos hecho un partido para ganar"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha comentado este martes que su equipo ha hecho "un partido para ganar" en el Fortuna Arena frente al Slavia de Praga, y que tuvieron sus "opciones" en el arranque del partido y de segunda mitad, en un partido en que "apenas tuvo continuidad" en el juego.

"No es fácil jugar fuera de casa en Champions. Nos hubiese gustado conseguir la victoria, pero hay que continuar. Le teníamos mucho respeto a este equipo y creo que hemos estado por encima de ellos. Hemos hecho un partido para ganar", analizó el técnico del Athletic Club en los micrófonos de Movistar Plus tras el empate ante el Slavia de Praga en la jornada 5 de la Liga de Campeones.

Valverde destacó que el partido fue "una batalla en cada disputa" y que los checos iban "a la pelea en cada duelo" por lo que "era difícil avanzar". "Hemos tenido nuestras opciones en los arranques del partido y la segunda mitad, con ocasiones de Sancet y Robert Navarro. Una pena no haberlas metido. Luego el juego se ha ensuciado y el juego apenas tenía continuidad", dijo.

Pese al empate, el 'txingurri' destacó que en el partido vio "muchas cosas positivas". "Nos interesaba la continuidad en el juego porque estábamos mejor en el campo. Los cambios les han asentado y al final nos ha costado porque era un parón tras otro. Cuando el juego ha tenido continuidad teníamos nuestras opciones, pero ellos buscaban todo el tiempo segundas jugadas para crearnos peligro", subrayó.

Sobre la falta de resultados del equipo en la máxima competición continental, el técnico rojiblanco recalcó que no esperaba "ganar todos los partidos en Champions". "Somos un equipo que no es habitual en esta competición, y tratamos de competir en todos los partidos, pero ha habido momentos en los que no nos han salido las cosas", concluyó.