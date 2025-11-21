Ernesto Valverde: "Veo al Barça como el año pasado, con mucho nivel y una gran pegada"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha comentado este viernes que ve al FC Barcelona "como el año pasado", un equipo "con mucho nivel y una gran pegada" y con una presión muy alta "impide progresar" y te "empuja hacia tu área", aunque ha reconocido los equipos "ya saben cómo jugarle", algo que es "natural".

"Veo al Barça como el año pasado, con mucho nivel y una gran pegada. Según va pasando el tiempo, los equipos ya saben cómo jugarle, es algo que es natural. Pero tienen una calidad para sacar el juego y para impedirte una disposición y que la presión te impida poder progresar. Es un equipo que siempre te empuja hacia tu área y quiere jugar el partido muy cerca de tu área y eso les hace peligrosos por la calidad que tienen arriba", afirmó el entrenador del Athletic Club en la rueda de prensa previa al duelo liguero ante el FC Barcelona.

Valverde señaló que las bajas de Pedri y De Jong son relevantes porque son jugadores "muy importantes" para el Barça. "Ellos tienen ahí jugadores suficientes como para poder suplirles, porque ya han tenido épocas de otras temporadas en las que De Jong y Pedri han estado lesionados y los han cubierto bien. Tienen soluciones suficientes como para poder competir cualquier partido", añadió.

Sobre Nico Williams apuntó que no sabe cómo le va a recibir el Camp Nou. "La cuestión es cómo le vamos a recibir nosotros, y lo recibimos con los brazos abiertos siempre. El otro día ya participó, vamos a ver mañana cómo llega. Va entrenando regularmente, pero tenemos que protegerle. Nos interesa que esté al 100% porque los partidos que llegan son importantísimos", explicó.

En cuanto a la rivalidad entre Barça y Athletic Club de los últimos años, el 'txingurri' no la siente mayor que antes. "Entre los clubes o entre los equipos, a veces por circunstancias, puede haber cierto pique, pero no sé si entre los equipos. Es verdad que la situación con Nico nos incomodaba, pero al final son cosas que ocurren. Nada que no suceda habitualmente en el mundo del fútbol", confesó.

"No sé cuáles son las circunstancias del estadio. Lo veremos mañana. Es un estadio remodelado. Nos hubiese gustado que viniera nuestra gente allí, pero haremos lo mismo que hacemos siempre e intentaremos ganar sin la ayuda de ellos", dijo sobre el hecho de jugar el primer partido del 'nuevo' Camp Nou, al que no podrá acudir afición visitante.

Además, el técnico extremeño expresó que no les "condiciona" el campo "en absoluto". "El escenario a nosotros nos da igual o nos tiene que dar igual. Suponemos que estará en condiciones, no sabemos cuál va a ser el entorno, si va a estar alguna tribuna o no. Nosotros también hemos jugado un año sin una tribuna, entonces por lo demás no reparo en ese tipo de cosas", argumentó.

Un Athletic Club que no gana en el Camp Nou desde 2001. "Cuando no consigues ganar en un campo durante el tiempo es por algo, sobre todo por la diferencia de potencial que ha habido entre un equipo y otro durante un tiempo. Ahora los equipos son cada vez más grandes por la diferencia de presupuesto y tienen jugadores importantes durante años. Pero las estadísticas siempre son un análisis del pasado".

A nivel del equipo, Valverde subrayó que ahora tienen "un momento decisivo" de la temporada en el que tendrán partidos "muy complicados seguidos". "Empezamos muy bien la Liga pero luego hemos tenido un bache. Aun así creo que siempre estamos en disposición de competir todos los encuentros y nuestra idea es seguir sumando", manifestó.

Además, el próximo martes disputarán un partido clave para la clasificación en Liga de Campeones ante el Slavia de Praga, aun así, el técnico rojiblanco recordó que "siempre" pesa más "el partido que tienes delante". "Reconocemos que en el próximo mes vienen equipos importantes, tres seguidos a San Mamés, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el PSG, pero en cualquier caso le damos la misma importancia a todos los partidos", destacó.

Por último, confirmó que Oihan Sancet está "bien" y recuperado de su lesión para jugar el partido, pero que a Iñaki Williams aun le queda. Al mismo tiempo, también tuvo palabras de elogio para la joven perla de Lezama Selton Sánchez. "Es un jugador que tiene mucho desparpajo, una calidad técnica importante. Es un jugador diferente. Le veo muy bien, sino no lo hubiese puesto el otro día de entrada. Ha sido un salto importante. Es un jugador que puede competir bien a alto nivel", concluyó.