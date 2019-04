Escocia despide a su seleccionador Alex McLeish

Publicado 18/04/2019 13:48:46 CET

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Escocesa de Fútbol (SFA) ha anunciado este jueves el despido de su seleccionador absoluto Alex McLeish, cuya segunda etapa en el cargo ha durado poco más de un año debido a los malos resultados cosechados.

McLeish ha perdido siete de los doce partidos que ha disputado Escocia desde que accedió al cargo en febrero de 2018 y recientemente sufrió una dura derrota ante Kazajistán (3-0) en el inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020.

"La decisión no ha sido fácil. En última instancia, las actuaciones y los resultados en conjunto durante el último año, y en particular la derrota en Kazajistán, no indicaron el progreso esperado con un equipo que creemos capaz de lograr más", explicó el directo ejecutivo de la SFA, Ian Maxwell, en un comunicado.