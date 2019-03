Escribá: "Cualquier buen resultado en el Bernabéu al grupo le haría mucho bien"

Publicado 15/03/2019 17:19:51 CET

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Celta, Fran Escribá, ha asegurado que puntuar este sábado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (16.15 horas) haría "mucho bien" al equipo, ya que vencer en un recinto así siempre "parece más de tres puntos", además de asegurar que la clave estará en "tener mucho más la circulación de balón", aunque es consciente de que el talento de los jugadores blancos "puede tirar abajo cualquier cosa".

"A nadie le gusta estar ahí, queremos salir lo antes posible. Mañana, aunque la gente lo vea imposible y es lógico, el grupo lo tiene que ver como la primera de las oportunidades para salir de esa zona. Habrá quien no lo verá factible, pero nosotros sí lo vemos. Cualquier buen resultado en Madrid al grupo le haría mucho bien. Esa ansiedad de estar tercero o cuarto por la cola a nivel de grupo no afecta en el día a día y tampoco en el partido", declaró en la rueda de prensa previa.

En este sentido, el técnico valenciano reconoció que puntuar en el coliseo blanco sería un éxito. "Si somos capaces de hacer un buen partido y sacar algo, un empate o una victoria en el Bernabéu, siempre parece más de tres puntos", afirmó. "La dificultad del partido de mañana es muy grande, es lo de los partidos más difíciles que nos quedan", añadió.

Aunque una "una semana de malos resultados" ha dejado a los madridistas "casi sin objetivos" esta temporada, el preparador celeste sabe que la llegada de una persona como Zinédine Zidane "es ilusionante". "Los propios jugadores pensarán que puede llegar su momento y darán lo mejor. Pero cuando uno va a jugar contra el Madrid le preocupa el colectivo; cuando piensas en determinado futbolista, igual lo anulas y te aparece otro. Tienen muchísimos jugadores de talento, es un escenario complicado, y pensar en uno o en otro no me va a solucionar nada", subrayó.

Sin embargo, la llegada de un nuevo entrenador no "afecta" a los gallegos, que tienen claro qué hacer. "Nos interesa tener mucho más la circulación de balón, que es una de las cosas que nos falló el domingo pasado. La semana pasada no supimos darle amplitud al juego y eso es algo que queremos manejar", apuntó.

"El Madrid es un equipo que cualquier plan te lo puede tirar abajo. La idea de partido la hemos trabajado bien, los jugadores tienen claro lo que queremos hacer, pero el talento individual de esos futbolistas puede tirar abajo cualquier cosa", continuó.

"LOS JUGADORES QUE DEN EL PASO ADELANTE SERÁN LOS ELEGIDOS"

Además, Escribá aseguró que su idea de partido no se la van "a condicionar las tarjetas". "Siempre es posible que haya algún cambio. Pensando en el grupo, viene una semana con tres partidos muy seguidos y no quiero que piensen que hay un once y es inamovible", reconoció.

"Hay veces en los que uno tiene los once que uno cree que están mejor y otras en los que otros, aún no estando bien, aportan un carácter y una competitividad que hace que los demás mejoren. Va a ser así de aquí a final de temporada. Los jugadores que den el paso adelante serán los elegidos", continuó sobre la posible alineación inicial.

Por otra parte, con Hugo Mallo sancionado, reconoció que la opción de Kevin Vázquez en el lateral es "la más natural". "Kevin es un ejemplo; hay jugadores que entrenan muy bien cuando se ven con opciones, y cuando no, bajan la intensidad. Kevin es lo contrario, entrena a tope siempre", alabó.

También habló del estado de forma del delantero uruguayo Maxi Gómez. "Le veo bien. Es cierto que no está, a nivel de números, en el mejor momento desde que llegó aquí, pero no es algo en lo que yo le incida mucho. Los goles llegarán; los goles que él va a marcar son los que nos van a ayudar a salir de esta situación", manifestó.

Sobre la vuelta de Iago Aspas, Escribá recalcó que no correrán riesgo de que recaiga de su lesión. "Me preocupo mucho por él, y nos ilusiona que después de parón esté. Si está para jugar, saldrá, pero no contemplaremos riesgo ni otra recaída", explicó.

El técnico de los vigueses espera también que la situación en la tabla, en puestos de descenso, no les condicione. "En una situación difícil, rendimos peor; cuando hay viento a favor, todo nos resulta más fácil. El domingo fue un ejemplo claro. El equipo no se encuentra con esa fortaleza; está preparado para competir, pero el golpe, cuando uno está en una situación de debilidad, lo acusa mucho más que cuando se encuentra fuerte. Confío mucho en que el grupo está preparado para aguantar esas situaciones", expuso.

Escribá también mostró su preocupación por la falta de gol. "Preocupa, porque el equipo, a nivel de número de goles a favor tenía muchos goles, pero en el último mes hemos hecho pocos goles en juego. Me gusta trabajar mucho eso y es raro la semana en la que no haya ejercicios de finalización. Intento que sea algo que mejoren, y lo hemos trabajado", expresó.

"A NIVEL MENTAL, EL EQUIPO NO ESTABA PREPARADO PARA ENCONTRARSE AHÍ"

En otro orden de cosas, el técnico del Celta no quiso hacer cuentas respecto a la permanencia. "Históricamente se decía que en los 42, pero esa barrera ya desapareció, y ha habido años en los que con 30 y pocos se han salvado los equipos. Uno cree que si suma 40 está salvado, pero yo no me lo planteo. No he hecho sumas. Los puntos que nos pueden dar la salvación empiezan en el partido de mañana", indicó.

"30 -puntos- es como la esquina, donde ves la meta ahí delante. Hay cinco equipos que estamos un poquito atrás. Ha habido este año rachas muy raras de equipos, mínimo de cinco, que han tenido diez partidos sin ganar o ganando uno solo de diez. Cualquiera de los que está con 30 puede tener una racha mala y no sumar", prosiguió.

Así, recordó que el Huesca hace unas semanas era un equipo "que parecía que estaba desahuciado", y que ahora ha demostrado que está "más que vivo". "A nivel mental, este equipo -Celta- no estaba preparado para encontrarse ahí, pero pasa todos los años. Enlazas dos victorias y te encuentras en una situación cómoda; como el equipo no lo ha conseguido en todas las jornadas que hemos jugado, es difícil salir de ahí. Debemos competir mejor de lo que estamos haciendo", concluyó.