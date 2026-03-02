España arranca la defensa de su estrella

Misa Rodriguez junto a Adriana Nanclares y Enith Salón durante el entrenamiento de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol comenzará este martes (19.00 horas/La 1) en el Estadio Skyfi Castalia de Castellón de la Plana la defensa oficial de su condición de campeona del mundo con el estreno ante la rocosa y competitiva Islandia en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene.

Casi dos años y medio después de alcanzar la gloria en Sídney un 20 de agosto de 2023, la actual campeona del mundo comenzará la pelea por mantener y tratar de doblar la estrella que se bordó en su camiseta ese día, con el inicio del camino que le tiene que llevar a la próxima Copa del Mundo, que sería la cuarta consecutiva para un equipo que debería ser uno de los rivales a batir, quizá el que más por su actual estatus, en la cita sudamericana.

Seis partidos entre este martes y el martes 9 de junio en los que la 'Roja' deberá tratar de evitar tener que jugar en el tramo final del año dos eliminatorias de repesca, porque sólo el primero consigue el billete directo, una pugna en la que parece que el gran rival será una vez más Inglaterra, y que exigirá no tener desconcentraciones ante los otros dos combinados del grupo, Islandia y Ucrania.

La rocosa selección islandesa, a la que España únicamente se ha medido en 2017 en la Copa Algarve (0-0) y con Sonia Bermúdez en el campo, será el primer obstáculo en esta fase de clasificación que supone la vuelta a la acción del equipo que dirige Sonia Bermúdez que hace tres meses defendía con éxito su trono en la Liga de Naciones con una gran goleada (3-0) a Alemania, pero que se presentará algo distinta en Castellón, seguramente no tanto en el terreno de juego.

La seleccionadora presentó su primera lista de 2026 con once cambios, y muchas caras jóvenes, respecto a la anterior, algunos obligados por problemas físicos o personales, por lo que es seguro que tendrá que hacer cinco cambios respecto a su último once por las ausencias de Cata Coll, Irene Paredes, Mapi León, Laia Aleixandri y Esther González, aunque, en el lado positivo, recupera a piezas importantes como la centrocampista Patri Guijarro, que se perdió la fase final de la Nations por lesión, y la delantera Salma Paralluelo, que prácticamente tampoco la pudo jugar al lesionarse al inicio de la semifinal ante Suecia.

LA DUDA DE LA PORTERÍA

Guijarro, en un gran estado de forma tras superar una lesión en el pie, volverá a ser la '6' de un once donde las dudas estarán en la portería, en defensa y quién ejercerá de punta de lanza ante las físicas defensas islandesas. Para el puesto de guardameta, Bermúdez recuperó a una campeona del mundo como Misa Rodríguez, a gran nivel este año en el Real Madrid, aunque está por ver si lo suficiente para quitarle la titularidad a una Adriana Nanclares que ha demostrado su calidad cuando le ha tocado suplir a Cata Coll.

En defensa, habrá nueva pareja de centrales. María Méndez parece una de las elegidas, mientras que la otra podría ser otra campeona del mundo que retorna como Laia Codina, ahora con más minutos en el Arsenal inglés. Las otras soluciones serían dos posibles debutantes, Sandra Villafañe, del Madrid CFF, o Martina Fernández, del Everton, dos de las numerosas jóvenes por las que ha apostado la seleccionadoras.

Alexia Putellas y Vicky López serían las acompañantes de Patri Guijarro en el centro del campo, mientras que el frente ofensivo ofrece varias alternativas a Bermúdez, que puede optar por poner en los costados a una Mariona Caldentey que se convertirá en 'centenaria' con la selección y a la inspirada Claudia Pina, con una '9' que podría ser Salma Paralluelo, que fue su elegida en su debut ante Suecia. Otra opción podría ser la de poner a Pina de 'falsa 9' como ha hecho en otras ocasiones y jugar con una jugadora más de banda como Athenea del Castillo o Eva Navarro.

Lo que no cambiará será el estilo y la filosofía que ya impuso la nueva seleccionadora en sus cuatro primeros partidos. La entrenadora madrileña lleva ajustando cosas desde el pasado miércoles en una concentración bastante 'secreta' ya que ha realizado todas sus sesiones a puerta cerrada de cara desarbolar a Islandia, un rival con experiencia internacional.

El combinado islandés es la 16 del ranking FIFA, una posición lo suficientemente alta para tenerla en la debida consideración, y aunque nunca ha estado en una Copa del Mundo, sí ha estado en las últimas cinco Eurocopas. Además, cuenta con jugadoras en ligas importantes como la centrales Glodis Perla Viggosdottir (Bayern) e Ingibjörg Sigurdardottir (Friburgo), la delantera Sveindos Jonsdóttir (Angel City FC), la guardameta Cecilia Rúnarsdottir (Inter) o la centrocampista del Madrid CFF Hildur Antonsdóttir.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Nanclares; Batlle, Méndez, Codina, Carmona; López, Guijarro, Putellas; Caldentey, Paralluelo y Pina.

ISLANDIA: Runarsdottir; Arnardottir, Sigurdardottir, Viggosdottir, Heidarsdottir; Vilhjalmsdottir, Antonsdottir, Johansdottir; Eiriksdottir, Jonsdottir y Jessen.

--ÁRBITRO: Emanuela Rusta (ALB).

--ESTADIO: Skyfi Castalia.

--HORA: 19.00/La 1.