'España Bicampeona Del Mundo De Fútbol 2026', El Primer Libro Sobre La Segunda Estrella. - SEVILLA PRESS

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La editorial Sevilla Press presenta este 'España bicampeona del mundo de fútbol 2026',un libro que recoge y analiza la histórica conquista de la segunda estrella mundial de la Selección Española de Fútbol unos meses en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de una obra colectiva que cuenta con artículos del periodista y editor del libro Miguel Gallardo, Premio de los Deportes de la Junta de Andalucía; Pedro Curtido, presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, testigo presencial en EEUU de la semifinal y final del Mundial; Rafael Pineda, periodista deportivo del diario El País; Francisco Correal, escritor y periodista del Diario de Sevilla y Medalla de la Ciudad de Sevilla; Manuel Capelo, ex director adjunto de ABC y que escribe desde México; Bartolomé Cabello, periodista deportivo y delegado de Integridad y Protección de Infancia y Adolescencia de la Real Federación Andaluza de Fútbol; Francisco José De la Rosa Del Moral, ex futbolista, entrenador, fundador de la Escuela de Fútbol de Chipiona y testigo presencial de la final de 2010 en la que España ganó en Sudáfrica su primera Copa del Mundo; Fernando Liñán, periodista y director de Onda Cero en Lora del Río; y Manuel Monge, escritor y socio fundador del Nuevo Ateneo de Chipiona.

'España bicampeona del mundo de fútbol 2026' es un libro para recordar la conquista de la segunda estrella mundial de España y vivir de nuevo una gesta que ya forma parte de la historia del fútbol español. En él se recorre el camino que llevó al equipo dirigido por Luis de la Fuente hasta la gran final, y analiza tanto los aspectos deportivos como las historias humanas que rodearon la conquista del título.

La obra recuerda que la segunda estrella no fue fruto de una sola noche, sino de un proceso construido durante años a través del trabajo, el talento, el juego colectivo, la disciplina y la solidaridad. El prólogo destaca precisamente la importancia de dejar escrita esta historia para las generaciones futuras.