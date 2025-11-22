España debuta en el Mundial con una victoria ante Tailandia

La selección española femenina de fútbol sala debuta con una victoria frente a Tailandia en el Mundial de Filipinas - RFEF

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol sala ha debutado con una victoria frente a Tailandia (5-2) en el Mundial, que se celebra en Filipinas hasta el próximo 7 de diciembre, y se sitúa así líder del Grupo B.

En el primer Campeonato del Mundo femenino de la historia, las de Clàudia Pons doblegaron en el PhilSports Arena de Manila a un combinado asiático que se mantuvo en la lucha al conseguir neutralizar los dos primeros goles españoles, pero que claudicó en una segunda parte de claro dominio ibérico.

La selección española avisó a los 40 segundos con un mano a mano de Laura Córdoba, y a los siete minutos Vane Sotelo anotó el primer gol de la historia de España en un Mundial con un zurdazo a la escuadra. La tailandesa Bubpha hizo el empate, aunque a los dos minutos Irene Córdoba se encargó de volver a adelantar a España.

Tongdee, tras un error en la salida del balón de las de Pons, puso el 2-2, y minuto y medio después Laura Córdoba, con un potente disparo a la escuadra, establecía el 3-2 con el que se llegaría al descanso.

Tras el paso por vestuarios, de nuevo Córdoba marcó gracias a un remate raso, y María Sanz se encargó de sentenciar la contienda al culminar una gran jugada colectiva a 12 minutos para el final. Este martes (13.30 hora peninsular española), España se medirá con Colombia, que superó en su debut a Canadá (2-0).