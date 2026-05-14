España y sus dudas para el debut en el Mundial

Archivo - Los jugadores de la selección española Lamine Yamal y Nico Williams celebrando un gol. - Bernd Weibrod/dpa - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol afronta los últimos 31 días previos a su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la incógnita del estado físico de dos de sus jugadores más importantes, Lamine Yamal y Nico Williams, pero con la confianza de tener un grupo tremendamente profundo y cargado de alternativas.

Sólo falta un mes para que España debute en la Copa del Mundo. La actual campeona de Europa, una de las máximas favoritas para alzarse con el título, disputará su primer partido en el torneo el próximo 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta frente a la debutante Cabo Verde. Será un estreno, a priori, sencillo ante la 'cenicienta' del grupo.

Sin embargo, el primer partido de las grandes citas internacionales suele marcar el rumbo de los equipos en los torneos cortos y, ante un posible cruce frente a Argentina en los dieciseisavos de final, el duelo adquiere relevancia. Un encuentro al que algunos de los jugadores llamados a ser los líderes de la 'Roja' podrían llegar muy justos en el aspecto físico debido a la carga de partidos o las lesiones.

Especialmente importantes parecen los casos de Lamine Yamal y Nico Williams. La dupla que conquistó Europa por los costados hace dos veranos abanderando el fútbol vertical y divertido del equipo de Luis de la Fuente se encuentran lesionados en la actualidad. Tanto el del FC Barcelona, lesionado desde el pasado 23 de abril en el bíceps femoral, como el del Athletic Club, que sufrió un problema moderado en los isquiotibiales el pasado domingo, esperan estar no sólo listos para este día sino también con el ritmo necesario.

Pero no sólo los únicos que podrían llegar algo justos al debut. También lo haría un hombre que ha sido clave para Luis de la Fuente durante toda la fase de clasificación como Mikel Merino. El centrocampista navarro fue el máximo goleador de España con seis tantos y se adueñó de la posición de mediapunta. Sin embargo, no juega con el Arsenal FC inglés desde el pasado 25 de enero por causa de una fractura en el pie derecho. El ex de la Real Sociedad está volviendo poco a poco a entrenar y se le espera en la lista, aunque su participación en el Mundial apunta a ir de menos a más.

Y no sólo las lesiones pueden lastrar a España en el debut. Hasta tres internacionales participarán en la final de la Liga de Campeones el próximo 30 de mayo: Fabián Ruiz, con el PSG francés, y Martín Zubimendi y David Raya, con el Arsenal FC inglés. Con el guardameta siendo un caso especial y con Unai Simón pareciendo gozar de confianza plena por parte del seleccionador, los dos centrocampistas entrarán en la dinámica del grupo varios días más tarde que el resto de sus compañeros, por lo que quizás cuenten con menos opciones de entrar en ese primer once mundialista.

Un escenario que prácticamente disipa cualquier tipo de duda en el doble pivote, donde Rodrigo Hernández y Pedri González ganan enteros para ser los dueños de la sala de máquinas de 'la Roja' ante Cabo Verde. Más dudas habrá en los extremos, donde a las dudas de Yamal y Williams se suma la de Víctor Muñoz, que había irrumpido con fuerza en el equipo en la última convocatoria y que lleva sin jugar desde finales de abril por una lesión en el sóleo. Así, los extremos que acompañarán, si no hay contratiempos, a Mikel Oyarzabal son todo una incógnita, aunque De la Fuente maneja un buen fondo de armario con perfiles quizá diferentes.

La parte positiva es que la línea defensiva y la portería han llegado en plenitud al final del curso. Lejos quedan los problemas arrastrados por Aymeric Laporte, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Marc Pubill o Robin Le Normand durante un buen tramo de la temporada. Ahora, todos parecen atravesar un momento notable de forma, y tendrá que ser Luis de la Fuente, primero con su lista y después en su primer once, el que decante la balanza en favor de uno u otro, con Pau Cubarsí aparentemente fijo y con el jugador del Athletic Club como el mejor colocado en teoría.

Otra de las cosas que han quedado claras en este último mes de competición es que la zona de la media punta, más allá del anteriormente mencionado Mikel Merino, goza de muy buena salud. Dejando atrás la idea de ver a Pedri ahí, dos jugadores apuntan a disputársela: Dani Olmo y Fermín López. Ambos han brillado en las filas del FC Barcelona, generando una competencia sana en la que De la Fuente tendrá que decantarse por uno u otro, aunque el andaluz ha sido más regular y le avalan, además de su energía y carácter, sus dobles dígitos en goles y asistencias.

Y es que, si alguna certeza puede tener el seleccionador nacional a falta de 31 días para el debut es que España tiene una profundidad tremenda de plantilla. Además, la duración de esta edición de la Copa del Mundo, la primera con 48 selecciones y la primera con seis rondas, harán que jugadores determinantes que lleguen justos al arranque puedan recuperar su mejor forma y versión de cara a las rondas clave.