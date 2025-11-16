La España de De la Fuente y su fondo de armario ambicionan nuevos logros

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol elevó, con su triunfo por 0-4 en el partido de clasificación al Mundial 2026 ante Georgia en Tiflis, hasta 30 los partidos oficiales en los que se mantiene invicta, superando su mejor registro histórico, hasta ahora en manos del equipo dirigido por Vicente del Bosque entre 2010 y 2013.

La actual campeona de Europa, que sigue disfrutando de un momento de forma magnífico, continúa firme en su camino hacia el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El triunfo ante Georgia en Tiflis supone la quinta victoria en cinco partidos en la fase de clasificación para el Mundial, que tiene a los de Luis de la Fuente con pie y medio en la Copa del Mundo a falta del teórico trámite de la última jornada frente a Turquía.

Y ya son 30 los encuentros oficiales que la selección española se mantiene invicta, un número con el que ha superado el registro del equipo español sin perder entre 2010 y 2013, con Vicente del Bosque, en la que, hasta el pasado sábado, era la mejor racha de la historia del combinado español.

Desde que el de Haro se hiciera cargo del banquillo y debutara en marzo de 2023 ante Noruega, la 'Roja' sólo ha caído derrotada en un partido oficial de los 31 que ha disputado, ante Escocia (2-0), en el que era su segundo duelo al frente de la Absoluta, pero ya han pasado más de dos años sin volver a conocer la derrota en partido oficial.

Desde entonces, 'su' España presume de una racha de 30 duelos consecutivos sin perder, con 25 triunfos y 5 empates, una lista de resultados que es también la mejor de cualquier selección en la actualidad y la segunda más larga de su historia. Un periodo de partidos en el que la selección ha levantado una Liga de Naciones y una Eurocopa, además de jugar otra final de Nations, con el Mundial de 2026, si se logra la clasificación, como gran objetivo para repetir un éxito que sí sumó la 'Roja' del salmantino.

Un balance en el que la tetracampeona continental ha tenido que superar hasta seis veces a una campeona del mundo --dos a Italia, dos a Francia, una a Alemania y una a Inglaterra--, y tampoco perdió ante rivales de entidad como Países Bajos, Croacia o Portugal, aunque ante el combinado neerlandés y el portugués no perdieron.

Más de dos años y medio de grandes resultados, con un global con el técnico riojano de 29 victorias, 6 empates y 2 derrotas, con el otro revés en un amistoso ante Colombia (0-1), pero sobre todo de buen fútbol. Además, España ha vuelto a enamorar al universo fútbol con un estilo vertical y atractivo, aunque sin perder la esencia del famoso 'tiki taka', redefinido para adaptarse a un fútbol más vertical y físico.

Además, el seleccionador ha construido un equipo donde nadie parece resultar imprescindible como se ha demostrado en los dos últimos parones donde ha tenido innumerables bajas de teóricos jugadores titulares y pivotales como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri González, Rodri Hernández, Dani Carvajal, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Dean Huijsen o Robin Le Normand.

Eso no le ha impedido dominar con mano de hierro esta fase de clasificación gracias al crecimiento de jugadores como Mikel Oyarzabal, Mikel Merino, Martín Zubimendi o Pedro Porro, muestra de la inagotable fuente de talento y calidad que hay en el fútbol nacional, que se puede permitir el lujo en la 'Roja' de tener de suplentes a futbolistas como Fermín López, Pablo Barrios, Marcos Llorente, Alex Grimaldo o David Raya, entre otros.

OBJETIVO: SUPERAR IMBATIDA EL RÉCORD DE ITALIA ANTES DEL MUNDIAL

Ahora, pese a tener ya buenos registros, esta España tiene aún más retos antes de la disputa del próximo Mundial. Dos partidos oficiales quedan en el calendario de España antes de su debut en la próxima Copa del Mundo: el duelo en la sexta jornada de la fase clasificación ante Turquía y la 'Finalissima' ante la Argentina de Leo Messi, actual campeona del mundo, el próximo mes de marzo.

Y si consigue no caer derrotada en ninguno de los dos, superaría la mejor racha de partidos oficiales sin perder de la historia que estaba en poder de Italia, que acumuló un total de 31 encuentros oficiales sin perder entre octubre de 2018 y septiembre de 2021. Una dinámica que, precisamente, pondría fin la actual campeona de Europa en las semifinales de la Liga de Naciones de ese mismo año.

Otro objetivo es ir a una fase final de la Copa del Mundo sin dejarse ningún punto, algo que España sólo ha conseguido en Sudáfrica 2010. Una clasificación perfecta que también lo hizo para la edición de 2012 de la Eurocopa disputada en Polonia y Ucrania.

Pero no sólo es esta la ambición del combinado español. A falta de un partido, Unai Simón sigue sin haber encajado ningún gol, algo que sólo han logrado hasta el momento las selecciones de Inglaterra y Suiza, y el guardameta del Athletic Club acumula ya 509 minutos sin recoger el balón del fondo de su portería, una marca personal.

Una portería más a cero, ante Turquía, que permitiría a España finalizar por primera vez una fase de clasificación, ya sea de Eurocopa o Mundial, imbatida, algo que tampoco consigue un equipo, en Europa, desde Italia y Bélgica, ambos rumbo al Mundial de 1974, y que ya ha logrado el combinado inglés que ha firmado ya un demoledor 22-0, por el 19-0 que acumula la 'Roja' hasta el momento.

Además, elevaría la racha de la actual campeona de Europa a seis encuentros sin encajar, superando la última mejor marca, con Julen Lopetegui como seleccionador, entre septiembre y noviembre de 2017, con cinco choques: los oficiales ante Italia (3-0), Liechtenstein (0-8), Albania (3-0) e Israel (0-1), y el amistoso con Costa Rica (2-0).