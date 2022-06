España quiere despedir junio con revancha

Los de Luis Enrique reciben en Málaga a la República Checa, con la que empataron en Praga, en busca de acercarse al liderato de su grupo en la Liga de Naciones

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol busca este domingo en La Rosaleda (20.45 horas/La 1), en la cuarta jornada de la Liga de Naciones y el segundo encuentro ante la República Checa en menos de una semana, resarcirse del empate de la semana pasada en Praga y confirmar la mejoría experimentada en la victoria del jueves ante Suiza.

Antes de comenzar las vacaciones, los de Luis Enrique deberán cerrar el bloque de cuatro partidos de junio en la competición continental para tratar de acercarse a la cabeza del Grupo 2 de la Liga A, que ostenta Portugal con siete puntos. 'La Roja', con cinco unidades, ha ofrecido buenas sensaciones, aunque muchas veces no han ido acompañadas de eficacia ofensiva.

En el Benito Villamarín, un gol de Ricardo Horta en el minuto 82 hizo perder a los españoles dos puntos en un encuentro en el que se habían adelantado con un tanto de Álvaro Morata (1-1), y solo unos días después eran los checos los que les hacían tropezar (2-2) en un partido en el que Gavi e Iñigo Martínez neutralizaron en dos ocasiones las ventajas locales e hicieron olvidar los errores defensivos.

Ante Suiza en Ginebra, con un tempranero tanto de Pablo Sarabia, pudieron al fin celebrar un triunfo (0-1) para ascender a la segunda plaza del grupo. Una demostración del duro camino que espera a 'La Roja' para tratar de alcanzar la 'Final Four' y, sobre todo, para llegar de la mejor manera al Mundial de Catar de este invierno.

"Mirad los resultados de los demás grupos de la Liga A... Nadie habla de eso, no le interesa a nadie. Lo que interesa es generar dudas sobre la selección. Si alguien pretende que ganemos todos los partidos 15-0 y arrasemos, no sabe lo que es el fútbol moderno. No hay nadie que gane fácil, no somos diferentes. Ahora, somos una gran selección que va a generar opciones de pelear contra cualquier rival, lo estáis viendo", advirtió Luis Enrique.

Ahora, animada por la victoria ante el combinado helvético, España deberá cerrar su ronda de partidos de junio ante un rival que ya le complicó las cosas en la segunda jornada. Para ello, y aliada con el calor de Málaga, deberá superar la presión alta de los de Jaroslav Silhavy, que cerraron espacios y minimizaron las ocasiones de gol de los españoles.

Como en anteriores choques, el preparador asturiano volverá a hacer cambios en un once en el que solo han repetido como titulares en los tres partidos Unai Simón, Sarabia y Gavi, al que Luis Enrique ha mandado un sorprendente dardo. "A Gavi le queda mucho que mejorar dentro y fuera del terreno de juego", aseguró en rueda de prensa.

La principal duda es Iñigo Martínez, precisamente goleador ante los checos en Praga, que sufrió un pisotón durante el entrenamiento del viernes y no se ejercitó el sábado con el grupo. Su lugar en el centro de la defensa junto a Pau Torres podría ocuparlo Eric Garcia o Diego Llorente.

Arriba, donde podría volver a alinear a Sarabia, Morata y Ferran Torres, la incógnita será si Ansu Fati, recuperado de su grave lesión, disfruta de sus primeros minutos, aunque Luis Enrique ya ha avisado que no ha recuperado todavía el nivel.

Enfrente, la República Checa, tercera con cuatro puntos, buscará su segundo triunfo en el grupo, el primero tras el de su estreno ante Suiza (2-1), y tratará de repetir el buen hacer del primer duelo ante el combinado ibérico, ante el que sacó un punto con una defensa cerrada y golpeando al contraataque.

"Cada punto en este grupo vale su peso en oro para nosotros. Cuatro puntos de oro hasta ahora son un buen resultado. Creo que podemos conseguir aún más", indicó su seleccionador, Jaroslav Silhavy.

Además, avisó que es posible que tengan que realizar varios cambios en el once titular; el delantero del Lokomotiv de Moscú Jan Kuchta es duda tras retirarse al descanso ante Portugal, mientras que Ales Mandous formará previsiblemente bajo palos después de que el preparador checo prometiese una oportunidad para todos sus porteros.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Unai Simón; Azpilicueta, Eric Garcia, Pau Torres, Alba; Busquets, Gavi, Koke; Sarabia, Morata y Ferran Torres.

REPÚBLICA CHECA: Mandous; Zima, Brabec, Jemelka; Coufal, Soucek, Sadílek, Zeleny; Cerny, Kuchta y Lingr.

--ÁRBITRO: Cüneyt Çakir (TUR).

--ESTADIO: La Rosaleda.

--HORA: 20.45/La 1.