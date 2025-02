España quiere mandar un mensaje

La selección femenina de fútbol se reencuentra en el mítico Wembley con Inglaterra en su segundo partido de la Liga de Naciones

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol afrontará este miércoles en Londres (21.00 horas/La 2) su segundo partido de la Liga de Naciones 2025, un examen de altísimo nivel, tanto por el rival, Inglaterra, actual campeona de Europa, como por el escenario, el mítico estadio londinense de Wembley.

Año y medio después de verse las caras en Sidney en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, donde el gol de Olga Carmona abrió la puerta de la historia de la 'Roja', dos de los combinados más potentes de Europa y serios candidatos al título este verano en la Eurocopa de Suiza tendrán el primero de sus dos partidos de este 2025, un duelo de altos vuelos y de relevancia para ambos.

El ánimo de revancha de lo sucedido aquel histórico 20 de agosto en Oceanía puede planear sobre al 'catedral' del fútbol británico, repleto un año antes del éxito español para encumbrar a Inglaterra a su primer gran título, la EURO de casa de 2022. Wembley llevó en volandas a las inglesas hacia la victoria ante Alemania después de un camino donde, aparte de la final, su mayor sufrimiento fue en cuartos ante una España que la tuvo contra las cuerdas.

Ese día, la selección española, privada por lesión de Alexia Putellas y Jenni Hermoso, claudicó en la prórroga por 2-1. Su revancha deportiva llegó un año después y desde entonces los caminos de ambos equipos han sido dispares, más irregular el del que entrena la reconocida Sarina Wiegman que el que dirige Montse Tomé, que se proclamó campeona de una Liga de Naciones donde la campeona continental se quedó a un gol de la 'Final a Cuatro' y, por ende, se quedó sin Juegos Olímpicos de París en los que sí estuvo la campeona del mundo.

Pero desde su paso por la capital francesa, el ritmo ganador de España ha parecido ir deteniéndose y ahora Wembley y el rival presentan una buena oportunidad de enviar un mensaje potente de cara a todo lo que se avecina y para aplacar las dudas que dejó el viernes ante Bélgica, las cuales también atenazan a unas 'Lionesses' que necesitan también un poderoso refuerzo anímico.

La actual campeona arrancó con más problemas de los previstos su defensa del título en Valencia, donde al paso por el minuto 75 iba 0-2 abajo ante una Bélgica que enseñó sus debilidades cuando permite espacios producto de su agresividad y ambición. Sin embargo, una vez más y como ya sucediera ante Dinamarca en la fase de clasificación para la Eurocopa o ante Colombia en Paris 2024, supo encontrar la forma de salir del embrollo con una épica remontada más allá del minuto 90 y sumar tres importantes puntos.

Inglaterra, a la que España nunca ha ganado como visitante, es un reto de mucho más nivel que las 'Llamas Rojas', tanto a nivel físico como futbolístico. Sarina Wiegman elevó las prestaciones y competitividad del combinado inglés, que tratará de hacer lo que no pudo en Sidney, donde fue sometido por el juego combinativo y de posesión. Si lo logra, aprovechando que en las visitantes no están jugadoras importantes como Alexia Putellas y Patri Guijarro, buscará hacer daño a una defensa que no termina de dar síntomas de solidez.

ALEIXANDRI PODRÍA JUGAR EN EL MEDIO

Vicky López y Tere Abelleira fueron las sustitutas de las dos medios del Barça el pasado viernes en el Ciutat de València y ahora Tomé debe decidir si las mantiene junto a Aitana Bonmatí o mete unos cambios que se prevén en todas las líneas tras las aparentes rotaciones que hizo en el estreno. La joven centrocampista del FC Barcelona tiene muchas posibilidades de seguir en el once, mientras que la gallega podría perder su sitio en beneficio de la polivalente Laia Aleixandri, que daría algo más de fuerza.

Si Tomé decide adelantar a la jugadora del Manchester City quedaría un hueco en el centro de la defensa junto a la capitana Irene Paredes. Otra jugadora que juega en Inglaterra como Laia Codina y María Méndez pugnan por ese puesto en una zaga donde lo más probable es que vuelvan a los laterales Ona Batlle y Olga Carmona, suplentes ante Bélgica. Arriba, la novedad podría ser Salma Paralluelo como '9' en detrimento de Alba Redondo, flanqueada por el talento y capacidad asociativa de Claudia Pina y Mariona Caldentey.

Todo para intentar someter a una Inglaterra que demostró que no está del todo fina y que sólo pudo empatar (1-1) en su debut en la Liga de Naciones ante la pujante Portugal. En los amistosos con los que cerró 2024 sumó dos victorias ajustadas ante rivales teóricamente inferiores como Suiza (1-0) y Sudáfrica (2-1), un empate sin goles ante Estados Unidos y una derrota a domicilio por 3-4 ante Alemania, mientras que en la fase de clasificación para la EURO intercambió triunfos ante Francia y en la anterior Liga de Naciones encajó derrotas ante Bélgica y Países Bajos.

De todos modos, la subcampeona del mundo sigue teniendo una buena nómina de futbolistas de primer nivel y peligrosas arriba, aunque también tiene lesiones importantes como las de la centrocampista Georgia Stanway, la defensa Alex Greenwood y la delantera Lauren Hemp. Wiegman confirmó que Lucy Bronze estará lista para el choque.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

INGLATERRA: Earps; Bronze, Bright, Williamson; Clinton, Walsh, Toone; Kelly, Russo y James.

ESPAÑA: Coll; Batlle, Paredes, Codina, Carmona; Bonmatí, Aleixandri, López; Pina, Paralluelo y Caldentey.

--ÁRBITRA: Tess Olofsson (DIN).

--ESTADIO: Wembley.

--HORA: 21.00/La 2.