El Espanyol quiere aprobar una ampliación de capital de 10 millones en la Junta General del 14 de diciembre

Archivo - Seguidores del RCD Espanyol en el RCDE Stadium - Agencia Lof / Zuma Press / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del RCD Espanyol ha convocado para el próximo 14 de diciembre de 2026, a las 12.00 horas en primera y única convocatoria, una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en Cornellà de Llobregat (Barcelona), en la que someterá a aprobación un aumento de capital social de 10.080.996 euros mediante la compensación de créditos.

Según ha informado el club blanquiazul en un comunicado oficial, esta operación financiera se ejecutará a través de la emisión de 1.680.166 nuevas acciones, con un valor nominal de seis euros cada una de ellas, lo que conllevará la consiguiente modificación de los artículos quinto y sexto de los Estatutos Sociales.

La reunión se celebrará en el RCDE Stadium bajo la modalidad de asistencia mixta, ya que el Consejo de Administración ha acordado habilitar los medios telemáticos para que los accionistas y sus representantes que lo deseen puedan asistir y participar mediante conexión remota y en tiempo real.

En los primeros puntos del orden del día figura el examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas, los respectivos informes de gestión, los estados de información no financiera y la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el pasado 30 de junio de 2026.

Los accionistas también votarán la aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio, la reelección del auditor tanto para las cuentas individuales como para las consolidadas, la modificación del artículo duodécimo de los Estatutos Sociales y la constitución de una prenda sobre determinados derechos de crédito de la compañía.

La sesión ordinaria y extraordinaria se cerrará con el turno de ruegos y preguntas y con la delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos que resulten adoptados.