Estrella Damm inaugura un espacio en el Museo del Barça por su 150 aniversario - ESTRELLA DAMM

BARCELONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Estrella Damm y el FC Barcelona han inaugurado un nuevo espacio expositivo en el Museo del Barça dedicado a repasar la historia compartida entre ambas entidades, una instalación creada con motivo del 150 aniversario de la cervecera mediterránea y que se integra en el recorrido habitual del museo.

Bajo el lema 'Toda una vida compartiendo la misma pasión', el nuevo espacio propone un recorrido por la evolución paralela de Estrella Damm y el FC Barcelona a través de fotografías, piezas históricas y material audiovisual procedente del Archivo Histórico de Damm, poniendo en valor los principales hitos de ambas instituciones desde 1876 hasta la actualidad.

La muestra también destaca la relación que mantienen ambas entidades desde hace décadas y recuerda algunas de las iniciativas desarrolladas conjuntamente, entre ellas la edición especial de Estrella Damm lanzada en 2024 con motivo del 125 aniversario del FC Barcelona. Además, subraya que esta colaboración se sustenta en valores compartidos como el arraigo al territorio, el compromiso con la cultura y el deporte y la proyección internacional de Barcelona.

El nuevo espacio forma parte del recorrido del Museo del Barça, que recibe más de un millón de visitantes al año y que, desde la instalación de esta propuesta, ya ha sido visitada por más de 75.000 personas, según informaron ambas entidades.

Estrella Damm mantiene desde hace años una estrecha vinculación con el FC Barcelona como cerveza oficial del club, una colaboración que ahora suma este nuevo espacio permanente dentro del museo azulgrana con motivo del 150 aniversario de la compañía cervecera.