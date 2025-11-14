Estrella Galicia lanza una campaña para celebrar la vuelta a Europa del Celta y centrada en sus aficionados

Archivo - Iago Aspas celebra la clasificación del RC Celta para la Liga Europa 25-26 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estrella Galicia ha lanzado una campaña para celebrar la vuelta a Europa del RC Celta bajo el lema 'Feitos do Noso' ('Datos sobre Nosotros'), que refleja el compromiso compartido por el club y la cervecera con las raíces gallegas y los valores de autenticidad, esfuerzo y fidelidad.

"Esta nueva campaña muestra el apoyo de Estrella Galicia a la afición celeste y una historia común marcada por la 'Afouteza' y la pasión por lo nuestro, sentimientos que se encuentran cada fin de semana en los bares, en el estadio, en los brindis y en las calles de la ciudad olívica", señaló este viernes la cervecera en nota de prensa.

Para celebrar el regreso del equipo a la competición europea, Estrella Galicia ha querido poner el foco en los seguidores celestes, a los que considera sus verdaderos protagonistas. Así, desde tres bares emblemáticos de Vigo, varios aficionados comparten sus anécdotas y recuerdos de los viajes en los que acompañaron al Celta por Europa, mientras disfrutan de una cerveza de la marca.

Estos contenidos se difundirán a través de las redes sociales oficiales del club. Además, Estrella Galicia activará una promoción especial que invita a los aficionados a compartir sus propias vivencias europeas en una 'landing' de campaña. Entre todos los relatos recibidos, se elegirán dos de las historias más inspiradoras, cuyos autores disfrutarán de un viaje doble para acompañar al Celta en un partido oficial de la Liga Europa.