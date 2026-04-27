El Europa volverá al Nou Sardenya tras la instalación de césped natural

Archivo - Interior del campo municipal Nou Sardenya, a 7 de julio de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El CE Europa ha anunciado este lunes que su primer equipo masculino volverá a jugar en el Nou Sardenya después de que el Ayuntamiento de Barcelona haya confirmado la instalación de césped natural en el estadio, una actuación largamente esperada por la entidad escapulada.

La confirmación llegó este lunes en una reunión con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el concejal de Deportes, David Escudé, en la que también se ratificó que el club asumirá la gestión del campo de Les Llars Mundet para ubicar allí parte de su fútbol base.

"El césped natural en el Nou Sardenya, que permitirá el regreso del primer equipo masculino a nuestro estadio, será una realidad. Hoy, en una reunión con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el concejal de Deportes, David Escudé, se nos ha confirmado esta noticia tan esperada por el europeísmo", señaló la entidad en un comunicado.

El club agradeció además "sinceramente al Ayuntamiento de Barcelona, y en especial a David Escudé, la predisposición y el esfuerzo pese a las dificultades". Así, el CE Europa podrá volver al Nou Sardenya y dejar de usar las instalaciones de Can Dragó, feudo provisional al que fue obligado a mudarse para la segunda vuelta de la Primera RFEF.

El Europa explicó que trabaja con el consistorio desde noviembre de 2024, cuando empezó a estudiar la posibilidad de asumir la gestión del campo de Les Llars Mundet, una opción que consideraba imprescindible para garantizar la viabilidad deportiva, social y económica del proyecto.

"Como club de los socios y socias, necesitábamos una solución que garantizara la viabilidad deportiva, social y económica del proyecto", destacó la entidad.

Desde entonces, el club ha mantenido contactos semanales con David Escudé y con Susanna Closa, gerente del Institut Barcelona Esports, sin dejar de buscar una solución que permitiera el regreso al Nou Sardenya.

Por cuestiones legales vinculadas a la propiedad y a la gestión de la instalación, la confirmación de este segundo campo se había retrasado hasta ahora. Finalmente, en la reunión mantenida este lunes con el alcalde, se confirmó que el Ayuntamiento instalará césped en el Nou Sardenya y que el club asumirá la gestión de este nuevo campo.

Ahora ambas partes trabajan en el calendario tanto para la instalación del césped en el Nou Sardenya como para la adecuación del campo de Les Llars Mundet. En las próximas semanas, el club informará junto al Ayuntamiento de Barcelona de todos los detalles del proyecto.