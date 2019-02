Eusebio: "Este es el premio al trabajo de muchas semanas"

Publicado 17/02/2019 15:09:42 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Girona, Eusebio Sacristán, ha asegurado que la victoria de este domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (1-2) es "el premio al trabajo de muchas semanas" y al "espíritu" que ha mostrado el equipo, y ha advertido de que deben seguir "confiando" en ellos mismos para acercarse al objetivo de la salvación.

"Creo que esto es el premio al trabajo de muchas semanas y al espíritu que tiene este equipo, son muy importantes estos tres puntos. De alguna manera, algo había que cambiar, porque no nos llegaba el premio, estábamos encajando goles. Había que buscar alguna fórmula que nos permitiese ser más consistentes defensivamente. Hemos trabajado pensando que en este partido nos podía ir bien esta propuesta", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, alabó la actitud de sus hombres, que han plantado cara en escenarios importantes. "Entiendo que desde fuera se pueda pensar que nuestro equipo pueda tener en unos partidos más fácil ganar que en otros. Sabemos que en cualquier partido hay que aprovechar para sumar los puntos, sea el rival que sea y el escenario que sea", subrayó.

"Hemos ganado en campos complicados y hemos perdido en casa contra rivales en teoría más asequibles. Asequibles en Primera no hay nada. Trabajamos con la mentalidad de que en cualquier momento, haciendo las cosas bien un día, te puede llegar el premio. Hoy es la demostración más clara de todas", prosiguió.

"A veces te enfrentas a rivales poderosos, que dominan, y cuando robas estás más abierto y puedes hacerles más daño. Cuando tú tienes el balón y tienes personalidad, ellos tienen que correr, y quizás no es lo que más les guste. Tienes que tratar de incomodarles, que no tengan tranquilidad para hacer su juego de ataque y tú, cuando tengas el balón, no sacártelo de encima. Tienen una pegada muy grande y aunque no te dominen tanto tienen más efectividad. Intentamos de aprovechar nuestras virtudes independientemente de contra quién juguemos", expresó.

Además, reiteró la importancia de haber creído durante todo el partido. "Primer tiempo, un gol en contra, ellos dominando y teniendo ocasiones... Ese 1-0 nos ha hecho ver cercana la posibilidad del empate. Hemos seguido trabajando el partido con la misma idea, que no se encontrasen cómodos, apretarles bien en todas las zonas del campo y que cuando tuviésemos el balón tuviesen que correr detrás. Ese trabajo nos ha hecho creer en la posibilidad de que podía llegar el premio", expuso.

Todo ello en una jornada en la que cayeron Valladolid, Celta y Rayo. "Son tres puntos muy importantes; más que fijarnos en los rivales tenemos que pensar en lo nuestro, porque conseguir el objetivo va a depender de nosotros. Debemos seguir trabajando con este espíritu y confiando en nosotros", advirtió.

En otro orden de cosas, el técnico vallisoletano explicó los cambios de Pedro Porro y Pere Pons para dar entrada a Aleix García y el 'Choco' Lozano. "Ha sido por obligación porque (Pere Pons) ha tenido un golpe en el primer tiempo y estaba mareado. Y luego, estábamos viendo que estábamos un poco sometidos por el Real Madrid y que no acabábamos de amenazar, y con un jugador más de profundidad como el 'Choco' le podíamos generar más problemas. Pedro Porro ha tenido unas décimas de fiebre ayer, no estaba en su mejor momento físico, y entendimos que lo que requería el partido era meter un poquito más de profundidad arriba", analizó.

Por último, descartó que se hubiesen centrado en atacar por la banda de Marcelo por verle débil. "Respeto mucho a los jugadores rivales y a jugadores como Marcelo, que es una institución en el mundo del fútbol. Portu en la derecha genera muchos problemas y hoy estaba jugando en la izquierda y entendía que eso nos podía limitar el potencial. En el momento en el que he sacado al 'Choco' he pensando que podíamos tener profundidad por las dos bandas. Está claro que ellos son muy ofensivos y en el momento que tú robas tienes que tratar de aprovechar los costados de los centrales. Simplemente he pensado más en esa circunstancia de partido", finalizó.