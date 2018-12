Eusebio: "Tenemos muchas virtudes y debemos despedir el año con victoria"

Publicado 20/12/2018 17:46:16 CET

El entrenador del Girona FC, Eusebio Sacristán, ha asegurado este jueves que, pese a las continuas bajas en su equipo, deben despedir el año con un triunfo sobre el Getafe CF que los iguale en la clasificación y que también dé ánimos, con el objetivo de mostrar sus "muchas virtudes" y lograr la permanencia antes de pensar en cotas mayores.

"Tenemos muchas virtudes, que son muy buenas. Con ellas, con las ganas que tenemos de despedir el año con una victoria, tenemos que superar a un rival que siempre pone en dificultades a los rivales. Sabe a lo que juega, lo pone en práctica, pero con nuestras virtudes hemos superado a rivales importantes", manifestó en rueda de prensa.

La mentalidad de Eusebio, inculcada a sus jugadores para recibir al Getafe este viernes (19.30 horas) en Montilivi, es la de ir a por el triunfo pensando en dichas virtudes y sin mirar a lo que pueda hacer el equipo madrileño para intentar asaltar su feudo.

"Nuestra mentalidad para el Getafe debe ser confiar en lo nuestro, en nuestra determinación y ganas de ofrecer una victoria a nuestra afición, terminar el año con victoria y tres puntos que nos ayuden a seguir creciendo y estar más cerca de nuestro objetivo", aseguró.

No obstante, recela de un rival que es séptimo en la tabla. "Sabemos que el Getafe confía mucho en su juego, lo tienen muy claro. Son disputas fuertes, balones en largo que los disputan mucho, hace que haya interrupciones. Más allá de lo que a ellos les funciona y da resultado, debemos pensar en lo que nos hace estar más cómodos", aseveró.

Y es que un triunfo sería vital para evitar cerrar el 2018 con tres derrotas seguidas, tras las encajadas contra Athletic y Sevilla. "Venimos de dos partidos en los que no hemos podido puntuar, se presenta un último partido antes de vacaciones para hacer un buen partido, sumar puntos y lograr una victoria que nos dejaría muy contentos", afirmó.

No obstante, no quiere mirar todavía a la clasificación. "Ahora mismo tengo en cuenta que estamos preparando el partido para ganarlo. Me hago a la idea de lo que supone ganar el partido, tres puntos más, irnos de vacaciones con 24 puntos y buena situación clasificatoria. Ponerme en el otro escenario sería debilitarme y no lo quiero", se sinceró.

"Hemos trabajado muy bien para poder superar a un Getafe que es buen equipo, que está haciendo las cosas bien y está en buena dinámica, son muy competitivos. Tenemos que pensar en nosotros, en hacer las cosas muy bien, así tenemos posibilidades siempre de lograr los tres puntos", argumentó al respecto.

Todo ello sin tener en cuenta la larga lista de lesionados, pese al regreso del portero Bono. "Tenemos que pensar siempre en que tenemos buenas condiciones en plantilla, calidad de jugadores, apuesta o mentalidad. Tenemos alguna baja con la que no podemos contar, lo importante es que en semanas anteriores hemos tenido bajas y se ha logrado competir a nuestro nivel", declaró.

Tampoco se mostró preocupado por el hecho de que Cristhian Stuani acumule 11 de los 17 goles del equipo. "Le hemos dado más continuidad a nuestros jugadores de ataque y nuestros goles están más enfocados en ellos", subrayó.

"Lo importante es la efectividad y lograr goles y conseguir puntos. Si nos da todos los goles Cristhian, genial; si los repartimos, tendremos a más gente más contenta", señaló Eusebio finalmente.