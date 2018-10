Fabián, Oyarzabal y Mayoral lideran la primera lista de Luis de la Fuente en la Sub-21

Publicado 31/08/2018 15:07:44 CET

"Hemos elegido buscando el mayor equilibrio"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo seleccionador nacional sub-21, Luis de la Fuente, señaló que ha buscado el "mayor equilibrio" en su primera lista al frente de 'La Rojita', que lideran Fabián Ruiz, Oyarzabal y Borja Mayoral, resaltando a un grupo con un "gran potencial" y "muy brillante", ante el encuentro decisivo frente al Albania donde tienen una "grandísima responsabilidad" para sellar su clasificación para el próximo Europeo.

"Tenemos por delante una grandísima responsabilidad. No por vivir una situación envidiable nos hace pecar de exceso de confianza. Sabemos lo difícil que va a ser ganar todos los partidos y no pensamos en el futuro medio o lejano, sino en ganar a Albania", resaltó De la Fuente en rueda de prensa.

En su primera lista, el técnico riojano resaltó que buscaron el "mayor equilibrio" en una decisión difícil ante una generación de futbolistas "muy brillante". "Lo único que pretendemos es que sigan desarrollándose y que, en este escenario y con los compromisos que tenemos, estén a la altura. A este nivel, tienes que sacar lo mejor para seguir creciendo, y de ellos destacaría su fortaleza y el gran potencial que tienen todos", elogió.

La sub-21 seguirá contando con ya miembros habituales como Pablo Maffeo, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Oyarzabal o un Borja Mayoral que no tiene decidido todavía su futuro. "Le deseo lo mejor. Que vaya a jugar más o menos no es relevante, en esta convocatoria hay jugadores que todavía no están teniendo mucha participación, es normal, seguro que con el devenir de las fechas ganarán más importancia", consideró.

Hasta siete futbolistas podrían debutar en los primeros encuentros de Luis de la Fuente al frente de la sub-21, como los defensas del Real Betis Francis y Junior, los prometedores Zubeldia, Marc Roca y Rafa Mir procedentes de la Real Sociedad, el Espanyol y Las Palmas, así como dos futbolistas que actualmente brillan en la Ligue 1, el centrocampista Pape Diop y un Jordi Mboula al que el seleccionador ya conoce de las categorías inferiores y que "puede aportar muchísimo"

Esta convocatoria de 22 futbolistas tienen notables ausencias, como la del flamante fichaje del Celta de Vigo, Fran Beltrán, a quien le "falta seguir creciendo" para ser llamado por 'La Rojita' en el momento "oportuno". Sobre el jugador del Zagreb Dani Olmo, quien todavía puede obtener la nacionalidad croata, De La Fuente vaticinó que en un "futuro tendrá su aportación".

"Son casos que tenemos perfectamente controlados y que, por circunstancias no han tenido cabida en la selección. Ellos deben reivindicarse y llamar la atención de sus clubes. Deseamos que haya muchos casos así, porque cuanto más difícil sea la elección, mejor será para esta selección", continuó.

La lista completa de Luis de la Fuente la forman Unai Simón, Sivera, Soriano, Maffeo, Francis, Unai Núñez, Merè, Junior, Aarón Martín, Zubeldia, Marc Roca, Merino, Fabián, Pape Diop, Fornals, Brais Mendez, Carlos Soler, Mboula, Mayoral, Rafa Mir, Oyarzabal y Alfonso Pedraza.