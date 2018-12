Falcao: "Desde que me fui, el Atlético ha logrado la estabilidad para retener a sus figuras"

Publicado 27/11/2018 19:04:14 CET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero colombiano Radamel Falcao, jugador del AS Mónaco, ha asegurado este martes que el Atlético de Madrid ahora "ha logrado la estabilidad para retener a sus grandes figuras", en contraposición a su antigua etapa en un club que precisamente este miércoles (18.55 horas) será rival de los monegascos en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"He pasado por momentos difíciles, buenos y alegres desde que me fui; y de todos ellos he aprendido, Desde que me fui, el Atlético ha podido lograr una estabilidad como institución que le ha permitido retener a sus grandes figuras; cuando yo estaba, eso no se podía realizar. Era otra realidad el club, nada más. En ese momento, no se podía retener a jugadores como Agüero, Forlán, etc.; pero no tiene sentido hablar más de esto", opinó Falcao en rueda de prensa desde el Estadio Metropolitano.

"Siempre es bueno poder volver al estadio del Atlético, mucho tiempo sin hacerlo. Los momentos que viví fueron buenos y esos recuerdos siempre estarén conmigo. Reencontrarme con sus aficionados y la gente que trabaja en el club me genera mucha emoción. Pero tenemos un partido importante, tenemos que seguir con la senda de la victoria que logramos el fin de semana pasado. Conseguir aquí un buen resultado sería bueno para la confianza", añadió el ariete 'cafetero'.

Además, Falcao recordó que "desde el principio de temporada" no habían podido "tener a todos disponibles" para un calendario exigente con muchas competiciones. "El entrenador ahora ha tenido que ir a por jugadores de la cantera. No ceo que sea el mejor momento para ellos, pero tenemos que intentar ayudarlos y que mañana den todo lo poisible al equipo. El rol de los veteranos es darles confianza para que den el 100%", agregó.

"Somos profesionales y somos capaces de afrontar cada situación ante el Atleti. Debemos salir al campo con las ideas de hacerlo lo mejor posible, intentar superar al Atelti y lograr un resultado positivo. 'Miedo' en un partido de fútbol... no creo que sea la palabra adecuada", afirmó el colombiano respecto a una cita que exprimirá las opciones del Mónaco para ser repescado a la Europa League quedando tercero de su grupo en 'Champions'.