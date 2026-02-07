Fallece Manolín Bueno, una de las grandes leyendas del Real Madrid

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista Manolín Bueno falleció este sábado, a los 86 años, dejando su reconocimiento como leyenda del Real Madrid y el recuerdo en el Cádiz, tanto jugador como técnico.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Manolín Bueno, una de las grandes leyendas del Real Madrid", anunció el equipo blanco.

Igualmente, el Cádiz lamentó la pérdida de un Manolín que salió del conjunto cadista rumbo a la capital. Nacido en Sevilla, Bueno jugó solo una temporada en el Cádiz, con apenas dieciocho años, uno de los jugadores más jóvenes en debutar en el primer equipo.

En el Madrid se encontró en su puesto con un Paco Gento que le impidió lucir más, aunque su palmarés fue de leyenda durante las 12 temporada de blanco, desde 1959 hasta 1971: dos Copas de Europa, una Copa Intercontinental, ocho Ligas y dos Copas de España.

Tras su retirada como futbolista profesional, Manolín volvió al Cádiz en 1976 para formar parte del equipo técnico, comandado por Enrique Mateos, logrando el primer ascenso a Primera División.