La familia, el origen de la afición al fútbol para el 52% de los españoles

Aficionados de CA Osasuna, durante el partido de LaLiga EA Sports 2025-26 ante el Athletic Club en El Sadar. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La pasión por el fútbol en España se hereda para uno de cada dos españoles (52%), que considera que la afición futbolística se transmite principalmente en el entorno familiar, según un estudio impulsado por LaLiga en el marco de la nueva campaña '42 legados, 42 formas de ganar'.

De esta iniciativa, cuyo objetivo es potenciar el sentido de pertenencia y poner en valor la emoción, cultura e historia de los 42 clubes de LaLiga, según un comunicado de la patronal, se establece también que 7 de cada 10 hijos aficionados al fútbol comparten el club de su padre o madre, siendo la Comunidad de Madrid y Cataluña las regiones donde más se genera esta situación.

Junto al factor familiar, el componente territorial también juega un papel relevante: el 24% de los españoles vincula su afición a la proximidad geográfica con el estadio o el club, un rasgo que se intensifica en comunidades como Euskadi (37%), Asturias (33%) y Comunidad Valenciana (28,4%).

En palabras de Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia Global de LaLiga, la herencia del fútbol es "uno de los mayores valores de LaLiga". "Es la suma de 42 culturas, 42 formas de sentir y de ganar, unidas por un mismo orgullo de pertenencia. Con esta campaña queremos poner en valor todo aquello que los aficionados reciben de los suyos y hacen crecer con cada generación", explicó.

Este estudio fue online (metodología CAWI) y realizado por LaLiga en colaboración con el instituto de investigación Toluna entre el 23 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, con una muestra representativa de 5.815 encuestados y un error muestral de 1,31% para un nivel de confianza del 95,5%. La campaña incluye el lanzamiento de un 'spot' que traslada la importancia del legado del fútbol, así como acciones especiales en estadios y contenidos en redes sociales.

Entre aquellos españoles que han recibido el fútbol vía herencia familiar, el 76% comenzó a seguir el fútbol por influencia directa de su padre o su madre, mientras que un 18% lo hizo a través de sus hermanos. Y un 8% de quienes reciben la herencia vía familiar reconoce haber recibido la afición de hijos, sobrinos o nietos. Esta cifra es especialmente significativa en Islas Baleares (15%) y en Cataluña (12%), ambas por encima de la media.

En este relato compartido, el papel de las mujeres gana visibilidad. Un 16% de los aficionados asegura haber heredado la pasión por su club de un familiar femenino, una cifra especialmente significativa en Islas Baleares (24,6%) y Cataluña (17,5%), donde esta transmisión desde madres, abuelas o hermanas adquiere mayor protagonismo.

El estudio concluye también que el 93% de los españoles considera importante o muy importante transmitir la afición por un club entre generaciones, con Andalucía de nuevo a la cabeza como la comunidad que mayor valor otorga a este componente familiar del fútbol (con un 94%).

Más allá del origen del sentimiento, el estudio también refleja cómo y con quién se vive el fútbol. El hogar sigue siendo el principal escenario para seguir los partidos: el 87% de los aficionados españoles asegura verlos mínimo una vez al mes en casa. Sin embargo, la dimensión social del fútbol sigue muy presente fuera del hogar, ya que el 57% afirma acudir al bar al menos una vez al mes para ver los encuentros, frente al 37% que reconoce ir al estadio con esa misma regularidad.

Entre quienes asisten al estadio, el fútbol vuelve a mostrarse como una experiencia compartida. La mitad acude con su pareja y el 46% lo hace en compañía de sus hijos, un porcentaje que resulta superior en Islas Canarias (55%), Asturias (52%) y Madrid (50%). Andaluces y murcianos destacan por acudir al estadio con su padre en mayor medida que la media nacional (29% y 40%, respectivamente, frente al 24,75%).

Baleares (33,4%), Comunidad Valenciana (33%) y Cantabria (31%) sobresalen por una mayor asistencia a los campos de fútbol acompañados de mujeres, donde la media nacional se sitúa en un 28,5%, mientras que Islas Baleares y Cantabria también registran una presencia destacada de abuelos en las gradas.

Las horas previas a los partidos refuerzan igualmente ese sentimiento de pertenencia. Asturias presenta la mayor concentración en bares de España (61%), mientras que Euskadi destaca por un mayor consumo en la calle antes de los encuentros (36,4% frente al 27% del promedio nacional).

Entre quienes siguen el fútbol en bares, tres de cada cuatro españoles acuden siempre a los mismos establecimientos, un dato que evidencia el fuerte vínculo que se genera entre el fútbol, los espacios de encuentro y la identidad local.

De entre el grueso de los clubes, destacan dos equipos cuya afición reconoce haber heredado su pasión en el entorno familiar principalmente: Sevilla FC (64,85%) y Real Madrid (57,29%). En términos de transmisión propia, la herencia padre-hijo es la más presente en todos los equipos, destacando el Valencia CF (51,92%), el Sevilla FC (47,84%) y el Athletic Club (46,31%) y Real Betis se corona como el equipo con mayor herencia intergeneracional con un 24,01% de aficionados que heredaron su afición de abuelos a nietos, superando ampliamente la media de los clubes (15,34%).

Si nos concentramos en las mujeres como responsables de transmitir ese legado, destacamos al Real Sporting de Gijón (27,01%) como el equipo que más dejan en herencia las madres por encima del promedio de clubes. En términos de herencia invertida, son los aficionados del Deportivo de la Coruña, Girona y Mallorca los que más adquieren esa afición por los clubes a través de sus hijos, coincidiendo con la progresión deportiva de estos clubes en los últimos años.