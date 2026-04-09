Fastly y LaLiga se unen para combatir la piratería con "mayor precisión"

Imagen de la colaboración entre Fastly y LaLiga. - LALIGA

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fastly, plataforma global de 'edge cloud', y LaLiga anunciaron este jueves una colaboración para desarrollar soluciones técnicas destinadas a abordar la retransmisión ilegal de eventos deportivos en directo con "mayor atención", con especial atención a los partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.

"La piratería cuesta a los clubes españoles entre 600-700 millones de euros cada año, según estimaciones de LaLiga, y ambas compañías están colaborando en un proyecto conjunto de innovación antipiratería con el objetivo de ayudar a las plataformas a combatir la piratería y permitir a los titulares de derechos preservar el valor estratégico y económico de sus contenidos protegidos mediante la mitigación de su uso ilegal", destacó un comunicado de la patronal.

Fastly y LaLiga comenzaron a colaborar el año pasado, motivados por la magnitud de las retransmisiones ilegales de deportes en directo, con "numerosas plataformas de 'streaming' no autorizadas activas en cada jornada de partidos". Por esto, Fastly ha desarrollado un sistema de detección inteligente y específico que aprovecha la IA y las señales de contenido de los propietarios para identificar emisiones ilegales casi en tiempo real.

Según reveló un estudio de Grant Thornton de 2025, al menos 10,8 millones de retransmisiones no autorizadas fueron detectadas en 2024, y más del 81% de éstas no dieron lugar a la suspensión de la emisión, y sólo el 2,7% de las infracciones fueron abordadas en un plazo de 30 minutos.

"La solución de Fastly está diseñada para abordar estos retos al permitir la eliminación de contenido ilegal por parte de sus clientes con una mayor precisión y reduciendo drásticamente el margen de actuación para la piratería", resaltó el comunicado, sobre el "firme compromiso de Fastly de aprovechar la tecnología para ayudar a sus clientes a proteger sus plataformas y permitir a su vez a los titulares de derechos proteger mejor su propiedad intelectual sin necesidad de recurrir a medidas legales contra los intermediarios".

El presidente de la patronal, Javier Tebas, recordó que en LaLiga han conseguido "reducir la piratería" de sus retransmisiones en España "en un 60% durante la temporada 2024-25 gracias a una estrategia integral, de extremo a extremo, centrada en medidas legales, educativas, institucionales y tecnológicas".

"Este éxito se debe en gran parte a nuestro ecosistema de colaboradores como Fastly, que nos permite seguir explorando nuevas y más eficaces formas de combatir la piratería en su origen. LaLiga mantiene un firme compromiso para poner fin a la piratería, y para alcanzar este objetivo se requiere la colaboración de todos los actores implicados trabajando conjuntamente", agregó.

Mientras que Kelly Shortridge, Chief Product Officer de Fastly, explicó que su estrategia "se enfoca en la precisión, dejando a los aficionados que disfruten del partido mientras protegemos el contenido del abuso de los criminales". "En Fastly, nos encanta la innovación conjunta junto a los clientes para solucionar los retos más espinosos, y esperamos seguir colaborando con LaLiga para ayudar a proteger a los titulares de derechos en todo el mundo", concluyó.