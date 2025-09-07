El FC Barcelona arrasa al Athletic Club en la Liga F y se queda en cabeza junto al Atlético

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona mantuvo su arrollador inicio de temporada en la Liga F Moeve 2025-2026 con una sonora goleada este domingo por 1-8 en San Mamés al Athletic Club para quedarse en cabeza de la tabla junto al Atlético de Madrid, tras la disputa de la segunda jornada del campeonato doméstico.

El actual campeón pasó como un ciclón por 'La Catedral', donde el año pasado había sufrido hasta más allá del minuto 90 para sacar los tres puntos. Esta vez, apenas sufrió para meterle ya cinco puntos al Real Madrid y quedarse en el liderato empatado a puntos con el Atlético, el otro equipo capaz de ganar sus dos primeros partidos del año, ya con 16 goles en su casillero tras los ocho que le endosó al Alhama CF El Pozo en el estreno.

La resistencia local duró esta vez un cuarto de hora, lo que tardó en hacer Vicky López el primero de sus dos tantos. Al descanso, 0-4 tras el doblete de Ewa Pajor y el gran gol de Patri Guijarro desde prácticamente el centro del campo, y tras la reanudación doblete de Aitana Bonmatí y un tanto en propia puerta de la guardameta Adriana Nanclares cerraron una goleada maquillada por el tanto de Maite Zubieta.

Los otros dos equipos que habían arrancado la liga con victoria, el Granada CF y el Sevilla FC, no pudieron seguir la estela blaugrana y colchonera al caer en casa ante el FC Badalona Women por 0-2 (Banini y Chamorro) y el Costa Adeje Tenerife por 0-4 (Aithiara, Diki, Amani y Suárez).

El fin de semana dejó además la agónica victoria de la Real Sociedad por 0-1 ante el DUX Logroño, que tras sorprender al Real Madrid estuvo a punto de arañar un punto al conjunto guipuzcoano, que se llevó los tres puntos por medio de un penalti anotado por Nerea Eizagirre en el minuto 98 y tras una larga consulta con el Football Video Support.

La otra victoria de la segunda jornada la protagonizó el Madrid CFF, que se impuso también por 1-0 y con tanto de penalti (Monica Hickmann) a la SD Eibar. Los duelos directos entre el RCD Espanyol y el Deportivo ABANCA y entre el Levante UD y el Alhama FC El Pozo acabaron en tablas (1-1