FC Barcelona - Athletic Club: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este sábado al Athletic Club en el Spotify Camp Nou, en la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports, en el que será el estreno del nuevo estadio blaugrana, que volverá a abrir sus puertas con un duelo lleno de morbo tras el frustrado fichaje de Nico Williams por el Barça, que podría empatar en el liderato con el Real Madrid en caso de lograr la victoria.

POSIBLES ALINEACIONES

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Eric Garcia, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín, Ferran Torres; y Lewandowski.

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Vivian, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Nico Williams, Unai Gómez, Robert Navarro; y Berenguer.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a FC Barcelona y Athletic Club de la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 22 de noviembre a las 16.15 horas en el Spotify Camp Nou.

DÓNDE VER

El duelo entre los azulgranas y los rojiblancos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.