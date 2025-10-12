El FC Barcelona envía un mensaje y aleja al Atlético y el Real Madrid aprovecha la jornada en la Liga F

Las jugadoras del FC Barcelona celebran uno de sus goles ante el Atlético de Madrid en la Liga F Moee 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona afianzó su liderato y abrió ya la primera brecha importante en la Liga F Moeve 2025-2026 después de golear por 0-6 al Atlético de Madrid, mientras que el Real Madrid aprovechó los reveses de sus rivales por delante para alcanzarles en la tabla con su triunfo (1-4) ante el Athletic Club, en partidos correspondientes a la séptima jornada del campeonato.

El conjunto blaugrana ha empezado a encarrilar ya demasiado pronto un nuevo título después de exhibir todo su potencial y 'pegada' en Alcalá de Henares, donde no dio ninguna opción a la sorpresa de un Atlético que perdió su condición de invicto y que se aleja a siete puntos del equipo que entrena Pere Romeu, que se llevó la mala noticia de la lesión de la delantera polaca Ewa Pajor.

La emoción por el duelo entre los dos primeros clasificados se empezó a acabar pronto. Apenas arrancado el encuentro, la neerlandesa Esmee Brugts adelantó a las visitantes, que hicieron el partido suyo sin dejar de maniobrar a las locales, aunque estas tuvieron una buena opción de empatar y coger ánimo en un mano a mano de Gio Queiroz que detuvo Cata Coll y con Lunay bien colocada para haber recibido el pase de su compañera.

Además, antes del descanso, el Barça asestó un duro golpe en forma del 0-2, obra de Patri Guijarro, y el segundo tiempo fue mucho más plácido para el líder que cerró una nueva goleada con los tantos de Pajor, Alexia Putellas, Vicky López y Laia Aleixandri, ex del Atlético.

El fin de semana fue negativo para los equipos de arriba salvo para el 'culer' y el Real Madrid, que ascendió a la segunda posición empatado a puntos con las 'colchoneras' y la Real Sociedad, al aprovechar los tropiezos del conjunto guipuzcoano, el Costa Adeje Tenerife y el Madrid CFF.

Las 'txuri-urdines' tenían tres valiosos puntos en su visita al Granada CF, pero se les escaparon dos en el minuto 91 con el tanto de María Barquero que dejó en nada el doblete de Edna Imade, exfutbolista del equipo nazarí. El tinerfeño encajó su primera derrota y siguió gafado como local al perder 0-1 ante la SD Eibar por un tanto en los compases finales de Carmen Alonso, mientras que el madrileño cayó en su visita al FC Badalona Women por un solitario tanto de Elena Julve.

Y el Real Madrid, encargado de cerrar la jornada, sacó partido de estos tropiezos para engancharse de nuevo a la pelea por la segunda y tercera plazas que dan acceso a optar a la próxima Liga de Campeones, y lo hizo con una goleada en San Mamés por 1-4 ante un Athletic Club que no levanta cabeza y continúa sin ganar.

El conjunto que entrena Pau Quesada abrió distancia en el marcador antes del minuto 20 con los tantos de una Caroline Weir que sigue inspirada y el de Ane Campos en propia meta. El equipo vizcaíno trató de reaccionar y puso emoción en el tramo final de partido con un gran gol de Nerea Nevado, pero la escocesa y la joven Iris Ashley sentenciaron para las visitantes.

Del resto del fin de semana destacó el estreno del casillero de victorias del RCD Espanyol, que ganó con solvencia al Alhama CF El Pozo por 3-0, mientras que el Sevilla FC continuó con su positivo momento para agravar el del colista Levante UD, al que batió a domicilio por 0-1 con un gol en el minuto 85 de Inma Gabarro. El Deportivo ABANCA y el DUX Logroño empataron a dos tantos en un duelo en el que las deportivistas llegaron a dominar 2-0.