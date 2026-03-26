Las federaciones autonómicas de fútbol refuerzan su compromiso con la integridad del deporte - RFEF

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha celebrado este jueves una jornada de trabajo con los responsables de integridad de las federaciones de ámbito autonómico de fútbol de España.

El encuentro ha contado con la participación de representantes de LaLiga, la Policía Judicial, la Guardia Civil y la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), poniendo de manifiesto el compromiso institucional compartido en la lucha contra el amaño de partidos y la corrupción deportiva.

Por parte de las instituciones, organismos reguladores y fuerzas de seguridad, han estado presentes Cecilia Pastor, subdirectora general de Inspección del Juego de la DGOJ; David Calvete, jefe del Servicio de Control de Juegos de Azar y apuestas; Óscar Pérez, jefe del grupo 1 del CENPIDA; Javier Romero, comisario jefe de la Brigada Central de Delitos contra las Personas; Javier Jesús Martínez, jefe del grupo de Delitos Económicos GICC IV-UTPJ de la Guardia Civil; Alberto González, miembro grupo de Delitos Económicos GICC IV-UTPJ de la Guardia Civil; Iñaki Arbea, director adjunto de Integridad de LaLiga; Pedro Varas, responsable de Proyectos de Integridad de LaLiga; Josu Casal, coordinador de Oficiales de Integridad de LaLiga, y Cristina Díaz, responsable de Integridad de la RFEF.

"Durante la jornada se han analizado los protocolos de detección y denuncia de irregularidades, los problemas derivados de la participación indebida en apuestas deportivas y, entre otros aspectos, el funcionamiento de los canales confidenciales de comunicación entre organismos", explicó la RFEF.

"La jornada ha concluido con la adopción de compromisos concretos orientados a fortalecer la red de integridad en el fútbol territorial, y el diseño de materiales formativos adaptados a los distintos niveles de competición y para cada uno de los estamentos. En este ultimo tramo de la competición, se reforzará la formación en los equipos de Primera Federación", añadió.

Hasta la fecha, más de 3.000 personas de todos los estamentos federativos han recibido formación en integridad, destacando todas las selecciones nacionales de fútbol femenino y masculino y fútbol sala femenino, en todas sus categorías, que han participado en distintos campeonatos internacionales de UEFA y FIFA.