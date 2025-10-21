Fermín López: "De mediapunta me siento cómodo, puedo hacer mejor mi juego"

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Fermín López, mediapunta del FC Barcelona, ha admitido sentirse "cómodo" en esa posición porque puede "hacer mejor" su "juego" y "llegar al área" para "meter goles", así como "dar asistencias", tras contribuir con un 'hat-trick' al triunfo culé por 6-1 ante el Olympiacos en la jornada 3 de la fase de liga en la Champions League.

"La verdad que un sueño cumplido, muy contento y a seguir trabajando", declaró Fermín este martes a Movistar Plus+ desde el Estadi Olímpic Lluís Companys. "Muy agradecido a todo el equipo y a seguir en esta dinámica", resumió el jugador del Barça sobre la buena conexión con sus compañeros.

No en vano, brilló como mediapunta por detrás del inglés Marcus Rashford. "Ahí me siento cómodo, puedo hacer mejor mi juego, puedo llegar al área, puedo meter goles, dar asistencias, etc. Y nada, donde el míster no necesite, pues ahí estaré", apostilló Fermín.

El siguiente compromiso blaugrana será el Clásico del próximo domingo fuera de casa. "Con muy buenas sensaciones, la verdad", dijo sobre cómo lo afrontarán. "Es un partido muy importante para el club, para nosotros, para los culés y esperamos hacer un gran partido y conseguir la victoria en el Bernabéu", subrayó acerca de ese duelo contra el Real Madrid.

Pese a su buen estado de forma actual, él no tiene asegurado un puesto en el once titular de Hansi Flick para dicho Clásico. "Eso lo decide el míster siempre. Yo intento demostrar en el campo para poder tener oportunidades y pensar en el próximo partido", concluyó Fermín.