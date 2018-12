Torres: "La Juve es quien tiene que preocuparse"

Actualizado 19/12/2018 21:27:42 CET

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Atlético de Madrid y actual delantero del Sagan Tosu Japonés, Fernando Torres, analizó el emparejamiento de los rojiblancos en octavos de final de la 'Champions' ante la Juventus, afirmando que es el equipo italiano el que tiene que estar "preocupado" y confirmó que su etapa como jugador del Atlético está "cerrada", a pesar de los problemas de los de Simeone con las lesiones, sobre todo con la operación de Diego Costa, pilar fundamental en el ataque.

"Miedo a nada y a nadie, si el Atético juega como sabe y tiene la mentalidad que tiene en los partidos de 'Champions', el que tiene que estar preocupado es la Juventus. La eliminatoria es complicada como todos los partidos de 'Champions', más a partir de octavos de final", dijo el ariete madrileño.

"Pero ese partido queda muy lejos, lo más importante es que el equipo siga compitiendo en Liga, ganando, que es lo que te da confianza para afrontar ese partido, pero, por lo que ha mostrado el Atleti estos años, respeto siempre, miedo ninguno", afirmó 'el Niño' en la inauguración de la clínica número 150 de Podoactiva.

La leyenda rojiblanca ha vuelto a Madrid después de que el campeonato japonés haya terminado y el Sagan haya conseguido el objetivo de la permanencia. "Estoy con mucha alegría, desde el último partido de la temporada no veía a los compañeros. Hablamos, mantenemos el contacto, pero hoy he tenido la oportunidad de ver a todos y siempre es bonito ver a gente a la que tienes cariño", confesó, aunque sí agradeció las palabras de Saúl en 'El Hormigero' alabando a 'El Niño'.

"He tenido mucha suerte de tener compañeros como Saúl de los que he aprendido mucho más que ellos de mí. Cuando escuchas palabras como esas de un amigo es muy gratificante, me hace ver que mas allá de lo que he podido hacer en el campo, que vieran en una persona en la que fijarse. Con Saúl tengo una gran amistad y cuando escuché todo lo que dijo de mí, es muy bonito y muy grande", añadió.

"MI ETAPA EN EL ATLETI ESTÁ CERRADA"

Preguntado por un segundo regreso al Atleti, el fuenlabreño lo tuvo claro. "Mi etapa en el Atleti es una etapa cerrada. Tenía la obsesión de tener un gran final y nunca podría haber soñado tener un mejor final que el que tuve. Un título, el último partido que fue impresionante y siempre estará en mi recuerdo, pero es una etapa cerrada", espetó.

"Es muy duro saber que no voy a poder jugar con esta camiseta nunca más, pero es la decisión que tomé, era el final que quería, y ahora me toca apoyar como cualquier aficionado", confesó un Torres que recuerda con cariño y satisfacción sus últimos días como jugador de Atlético de Madrid.

Como aficionado le encantaría que Godín y Oblak "se quedaran". "Godín tiene su nombre en mayúsculas en la historia del club por lo que ha hecho y Oblak es -de lejos- el mejor portero del mundo", agregó, pero tampoco quiere que estos procesos "delicados" hagan que el equipo se desvíe de lo "importante: "el partido de cada fin de semana", indicó respecto al tema renovaciones, así como también piensa que Simeone debe seguir. "Quedan muchos años y esas personas importantes como es Simeone ojalá sigan muchos años. Para competir con Madrid y Barcelona hacen falta muchas cosas y pequeños detalles que estén de cara", manifestó.

Sobre el rifirrafe entre Simeone y Courtois y Modric, en el que el belga tachó al técnico de populista, 'El Niño' sentenció diciendo que "es mejor pensar en lo que uno tiene cerca, lo que puede controlar, y no en ese tipo de cosas que no ayudan al fútbol". "Normalmente estos rifirrafes son cuando hay partido. Este es el partido que se juega fuera del campo, que parece que siempre ocurre, pero le intento quitar hierro al asunto. Hay que ser respetuosos con todo el mundo, Modric hizo una gran temporada, como Griezmann, Hazard, Messi, pero solo puede ganar uno. Que cada uno le dé la importancia que tiene a ese premio".

"El Atleti está en un momento de su historia donde se reconoce quién es. Cuándo hablas del Atlético por todo el mundo se sabe el equipo que es y a qué puede aspirar, y eso es lo máximo. La exigencia siempre va a ser la máxima, está claro que no vale lo mismo que hace cinco años. El equipo puede competir con los mejores, puede ganar cualquier competición, y es bueno porque ya no vale con ser segundo o tercero, la gente sabe que se puede ser primero", señaló Torres, "orgulloso" de la evolución del Atlético de Madrid en los últimos años.

Y en esos éxitos recientes, Gabi ha sido "fundamental". "En su vuelta no lo tuvo fácil, pero en cuanto empezó a contar con minutos se fue haciendo un jugador imprescindible y lo ha sido hasta el día que ha decidido marcharse. Todo el cariño que reciba el sábado va a ser poco, la gente así lo siente y así se lo va a hacer ver", afirmó Torres sobre el que fue capitán rojiblanco, que tendrá su homenaje el sábado en el partido del Atlético ante el Espanyol.

"¿FICHAR A UN DELANTERO? NO ME COMPETE"

"Fichar a un delantero no me compete, yo ahora soy un aficionado más, le deseo lo mejor a mi equipo, veo un plantilla compensada, con grandes jugadores, y estoy seguro de que se está trabajando para que todos estén lo antes posible. La dirección deportiva es la que tiene que tomar esas decisiones, yo quiero que gane mi equipo. Siempre gusta dar nombres pero para eso hay un encargado para fichar y hablar con el cuerpo técnico para decidir", añadió.

Además, Fernando Torres sigue "pensando como futbolista" y "disfrutando en Japón", una etapa que espera que sea "larga". "En el futuro, quién sabe, está claro que mi relación con el Atlético va a ser para siempre. No sé desde dónde, pero eso lo veremos en el futuro. Estoy feliz en Japón y tengo años de contrato y espero cumplirlos y ayudar a cumplir los objetivos que nos marcamos", reconoció.