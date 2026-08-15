Ferran Torres abandona el Barça y ficha por el PSG - PSG

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Ferran Torres abandona el FC Barcelona tras cuatro temporadas y media y jugará hasta 2031 en el Paris Saint-Germain, donde se reencontrará con Luis Enrique, después de que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo para su traspaso.

"El FC Barcelona y el Paris Saint-Germain han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ferran Torres al club francés. El FC Barcelona quiere expresar su agradecimiento a Ferran Torres por su dedicación a lo largo de las cuatro temporadas y media en las que ha defendido la camiseta azulgrana y le desea mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera profesional", señaló este sábado el club azulgrana.

El jugador valenciano, que llegó a Can Barça en diciembre del 2021 procedente del Manchester City de Pep Guardiola, cierra una etapa de cuatro temporadas y media en el conjunto 'culer', con el que ha ganado siete títulos: tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

"Estoy muy feliz de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el Paris Saint-Germain. Quiero agradecer al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y al entrenador Luis Enrique por darme la oportunidad de unirme a este equipo, al que espero ayudar a conquistar el mayor número de trofeos posible", apuntó Ferran en declaraciones a los medios oficiales del club francés, con el que firma por cinco temporadas, hasta 2031.

En total, el de Foios ha disputado 207 partidos vestido de azulgrana, en los que ha anotado 65 goles, que le han permitido colarse en la lista de los 50 máximos goleadores de la historia del club, y ha repartido 22 asistencias. En el curso 2025-26, compartió con su compañero Lamine Yamal el Trofeo Zarra gracias a sus 16 tantos anotados en LaLiga.

Ahora, Ferran se reencontrará con Luis Enrique, el técnico que le dio la oportunidad de debutar con la selección española absoluta en un partido de la Liga de Naciones ante Alemania en 2020. El preparador asturiano también apostó por él llevándolo a la Eurocopa 2020, celebrada en 2021, y en el Mundial de Catar 2022.

Ya con Luis de la Fuente en el cargo, el valenciano conquistó la Liga de Naciones de 2023, y en 2024 logró su primer gran título con España al alzar la Eurocopa en Alemania. Pero sin duda su gran éxito con 'La Roja' llegó este mismo verano, en el que anotó el gol de la victoria de España en la final del Mundial ante Argentina (1-0), contribuyendo a que el país se bordase la segunda estrella en su camiseta; además, fue elegido mejor jugador del partido.