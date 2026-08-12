Ferran Torres no se incorpora con el Barça a la vuelta de los campeones del mundo

El campeón del mundo de fútbol, Ferran Torres, es recibido en Foios el 7 de agosto de 2026 - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha recuperado este miércoles a cuatro de los campeones del mundo con España que todavía no se habían incorporado a la pretemporada, pero lo ha hecho sin Ferran Torres, cuya ausencia en la vuelta al trabajo alimenta las especulaciones sobre su futuro como blaugrana, en un momento en el que se apunta a un posible interés del Paris Saint-Germain en su fichaje.

Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí y Pedri sí se han incorporado a la dinámica del primer equipo después de disfrutar de sus vacaciones tras la conquista del Mundial con la selección española y han realizado trabajo individual en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

De este modo, el entrenador alemán, Hansi Flick, ya cuenta con buena parte de los internacionales campeones del mundo, después de que Gavi se reincorporase voluntariamente hace unos días para comenzar antes el trabajo junto a sus compañeros y en una nueva plantilla todavía por cerrarse.

La principal novedad ha sido, por tanto, la ausencia de Ferran Torres, que no ha regresado junto al resto de los campeones mundiales con el visto bueno del club, que no ha detallado nada respecto al 'Tiburón', héroe de la conquista mundialista al marcar el gol del triunfo en la final del Mundial ante Argentina.

El delantero valenciano, que ha estado de vacaciones por Ibia y Estados Unidos antes de regresar a su localidad de Foios y a València para recibir sendos homenajes, aparece en las quinielas para abandonar el FC Barcelona en los próximos días si hay acuerdo entre las partes.

Por otro lado, la plantilla blaugrana afronta así una nueva jornada de preparación para el inicio de la temporada 2026/27, con una doble sesión de entrenamiento prevista para este miércoles.

Además de los jugadores disponibles del primer equipo, Flick ha contado con una amplia representación del Barça Atlètic y del Juvenil, entre ellos Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés, Jordi Pesquer, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Brian Fariñas, Xavi Espart, Jofre Torrents, Guillermo Fernández, Tommy Marqués, Toni Fernández y Áron Yaakobishvili.

VISITA DE JORDI FERNÁNDEZ

La jornada también ha contado con la visita de Jordi Fernández, entrenador catalán de los Brooklyn Nets de la NBA, que ha seguido el entrenamiento y ha compartido impresiones con Flick. El técnico badalonés, primer entrenador español de la historia de la liga estadounidense, ha podido intercambiar experiencias con el alemán en la Ciutat Esportiva.