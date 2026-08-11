Koundé se incorpora a los entrenamientos del Barça tras el Mundial

El jugador del FC Barcelona Jules Koundé en un entrenamiento en la pretemporada 2026/27 - MARC GRAUPERA/FCB

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El defensa francés Jules Koundé se ha reincorporado este martes a los entrenamientos del FC Barcelona después de disfrutar de unos días de vacaciones tras su participación en el Mundial, y ha realizado trabajo específico en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Koundé ha completado su primera sesión bajo las órdenes del cuerpo técnico en el campo Tito Vilanova, en una jornada en la que también han participado todos los jugadores disponibles del primer equipo y 13 futbolistas del filial.

El equipo blaugrana volverá a entrenarse este miércoles con una doble sesión para continuar preparando el próximo amistoso de pretemporada, ante el Basilea.