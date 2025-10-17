Ferran Torres se pierde el Barça-Girona por precaución

Ferran Torres en una concentración con la selección española - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero internacional español Ferran Torres no disputará este sábado el encuentro entre el FC Barcelona y el Girona FC, en el Estadi Olímpic Lluís Companys y correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports, debido a que en el club quieren ir con "precaución" por las molestias musculares surgidas en el último parón internacional.

"El jugador del primer equipo Ferran Torres será baja para el partido de mañana contra el Girona por precaución, a causa de las molestias derivadas de la sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió durante el parón de selecciones", anunció el club blaugrana.

Ferran Torres regresó a Barcelona antes de tiempo durante la concentración con la selección española, por unas molestias musculares, en concreto una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, sin lesión asociada. El valenciano lleva 10 partidos con el Barça, con 5 goles y 1 asistencia en lo que va de campaña.

Este viernes Hansi Flick dirigió la última sesión previa al derbi catalán del sábado (16:15 horas) con la presencia de hasta siete jugadores del filial --Diego Kochen, Eder Aller, Dro, Jofre Torrents, Toni Fernández, Xavi Espart y Juan Hernández-- para suplir las numerosas bajas del primer equipo.

Además de Ferran, no podrán jugar contra el Girona FC de Míchel los porteros Joan Garcia y Marc-André ter Stegen, los centrocampistas Gavi, Dani Olmo y Fermín López (quien ya entrena con el grupo, pero es duda) ni los delanteros Robert Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal, también duda y pendiente de recibir el alta médica.