Ferran Torres: "Soy un chaval que trabaja mucho, no creo que me ponga un techo"

Ferran Torres warms up during the training session of Spain Team ahead of the UEFA Nations League match against the Netherlands at Ciudad del Futbol on March 17, 2025, in Las Rozas, Madrid, Spain. - DENNIS AGYEMAN / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Ferran Torres ha dicho estar "muy tranquilo" en cada convocatoria de Luis de la Fuente para la selección nacional, esta vez en la víspera de jugar frente a Países Bajos el partido de vuelta de los cuartos de final en la Nations League, y se ha descrito como "un chaval que trabaja mucho" y que no prertende ponerse "un techo".

"En mi cabeza estoy muy tranquilo. Soy un chaval que trabaja mucho, no creo que me ponga un techo. Simplemente voy trabajando para ver hasta dónde puedo llegar y, a partir de ahí, pues siempre que tengo minutos, sea donde sea, los aprovecho. Doy lo mejor de mí, como digo, y a partir de ahí me voy ganando más minutos", declaró Ferran en rueda de prensa.

Para ese encuentro de vuelta en la eliminatoria contra la 'Oranje', el actual jugador del FC Barcelona restó importancia a un comentario de Nico Williams que podría picar a los neerlandeses. "Ya sabemos que Nico es un tío muy cachondo. Fue en un aspecto un poco coloquial, yo creo que no hay que llevárselo a las malas", opinó al respecto.

En este sentido, el culé añadió que las palabras del delentero 'athleticzale' se referían "simplemente" a "la confianza que tenemos en nosotros mismos, que vamos a dar lo mejor de nosotros y que vamos a intentar conseguir esa victoria como sea".

Con el objetivo de pasar a la Final Four de este torneo, España logró en la ida un 2-2 en suelo neerlandés y ahora querrá rematar la faena en Mestalla. "Ojalá poder jugar, poder marcar, poder clasificarnos y sería la noche perfecta para mí. Venir con el escudo de la selección al estadio que tantos partidos he jugado sería una noche redonda", señaló.

Luego apuntó que "a los aficionados" no les diría "nada" sobre sí mismo o su rendimiento, y que "el runrún todos sabemos quién lo crea", según se dirigió de soslayo a algunos periodistas. "Al final yo estoy tranquilo cuando vengo, doy lo mejor de mí y los números están ahí", apostilló.

"Es algo muy importante poder venir aquí a jugar a este partido, después de los momentos difíciles que en Valencia han vivido estos últimos meses, y tener la posibilidad de darles esta alegría y poder hacer que sobre todo los niños también que viven de una manera más inconsciente, puedan desconectar, puedan disfrutar del fútbol y ojalá darles una alegría y clasificarse para la fase final", argumentó.

También habló sobre los últimos meses de existencia de este Mestalla, a la espera de que las obras del nuevo estadio prosperen. "Esperemos que sea el jugador número 12, que siga esto siendo una caldera, que aprieten al máximo y que nos apoyen al máximo. Que al final ellos van a ser una pieza clave de esta posible clasificación", se refirió a la afición valenciana.

Mientras, indicó que la racha positiva de resultados de la 'Roja' "es una motivación para seguir trabajando como lo venimos haciendo, para creer en este equipo, a pesar de que hay días que no se puede jugar de la mejor manera". "Somos una familia, que a pesar del poco tiempo que tenemos para entrenar, que luego salimos al campo y de lo bien que nos llevamos fuera, pues dentro se nota y conseguimos esas victorias", recalcó.

"Últimamente sí que me he sentido más a gusto de '9'. Yo creo que es la posición en donde mejor me estoy sintiendo. Pero eso no quita que también pueda jugar de extremo y creo que es algo muy bueno esa posible polivalencia", reflexionó Ferran sobre su papel destacado en el Barça.

"Me siento valorado mucho por mí mismo, que al final es lo primero. Luego por los entrenadores que tengo, me están dando la confianza. Si no, no estaría aquí. Y si no, el míster Flick no me daría oportunidad para demostrarlo. Entonces sí, me siento valorado", repitió.

Además, opinó sobre varios compañeros blaugranas. "No sé si Lamine conoce la presión, la verdad. Creo que solo hay que verle, que da gusto, que parece que esté jugando en el patio de su casa o en el patio del colegio. Espero que ojalá pueda seguir jugando así mucho tiempo, que no le afecte la presión y que simplemente salga y se divierta", auguró.

"Y Gavi, pues al final ha tenido una lesión muy jodida, posiblemente de las peores lesiones en el mundo del fútbol. Entonces tiene que estar tranquilo, también le transmitimos que tiene que estar tranquilo porque es un proceso esto de llegar a su mejor nivel. También este año la competencia tanto para mí, como para él como para todos, es muy alta. Entonces es cuestión de tiempo que vuelva a recuperar ese nivel que ya vimos de él", vaticinó sobre el joven centrocampista culé.

"Esto ya al final forma parte del día a día. Significa que siempre vienen momentos complicados, siempre vienen momentos que a lo mejor no estás de la mejor manera. Simplemente hay que seguir trabajando, hay que mantener esa línea de que no te afecte más de la cuenta. Al final, en el mundo del fútbol muchas veces hay mucha presión, estamos muy expuestos al foco mediático, muchas veces hay injusticias, pero tienes que mantenerte en tu disciplina, en tu trabajo; y a partir de ahí, todo llega", concluyó Ferran en su conferencia de prensa desde Mestalla.