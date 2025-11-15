Ferran Torres: "Es un sueño estar entre los diez máximos goleadores de España"

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero de la selección española Ferran Torres calificó como "un sueño" estar en el 'Top 10' de goleadores históricos de España después de su gol de este sábado contra Georgia, aunque se mostró "ambicioso" por seguir subiendo en la tabla, mejorando y atando el Mundial el próximo martes contra Turquía.

"Partido redondo. Creo que nos vamos con muy buen sabor de boca. Hemos hecho un trabajo como equipo muy bueno. No es matemático aún pero nos centramos en el último partido para estar en el Mundial", dijo en declaraciones a TVE desde Tiflis.

El jugador del FC Barcelona marcó en el 0-4 de España ante una Georgia muy superada, para sumar 24 goles con la selección y dejar atrás a Sergio Ramos y Alfredo Di Stéfano, como noveno en la tabla. "Lo sabía, es un sueño poder estar entre los diez máximos goleadores e igualar a dos leyendas como Di Stéfano y Ramos. Nunca hay que dejar de ser ambiciosos y subir en esa tabla", afirmó.

Por otro lado, Ferran apuntó a no "dar por hecho" el billete al Mundial, aunque para no ir directos tendrían que perder 0-7 contra Turquía el martes en La Cartuja (Sevilla). "Somos un equipo muy trabajado, no quita que tengamos que seguir mejorando, porque las selecciones también mejoran", dijo después en zona mixta, contento por su gol tras "una jugada muy buena".