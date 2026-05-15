Fiamma Benítez: "Jugaremos con el coraje y corazón que representa el Atlético"

1087577.1.260.149.20260515183515 La centrocampista del Atlético de Madrid Fiamma Benítez - ATLÉTICO DE MADRID

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista del Atlético de Madrid Fiamma Benítez confesó que es "obvio" el papel de favorito y la calidad del FC Barcelona de cara a la final de la Copa de la Reina Iberdrola este sábado en el Gran Canaria, pero apeló al "coraje y corazón" del club rojiblanco y a la motivación de buscar un título que se le resiste desde 2023.

"El vestuario está muy motivado, sabemos lo que es una final. Repetimos muchas del año pasado, sabemos que es muy bonito jugar estos partidos y queremos darle una alegría a la afición. No necesitamos ninguna motivación más para este partido porque es una final", afirmó este viernes en rueda de prensa en el estadio.

Fiamma no quiso entrar en números, como las goleadas encajadas ante las catalanas esta temporada, y recordó que una final no entiende de "dinámicas". "Somos once contra once, sabemos de las capacidades que tienen, pero también sabemos de las nuestras. Tenemos mucho potencial y es una final, vamos a ir con todo. Es obvia su calidad, pero nosotras también tenemos nuestras armas. Queremos ganar y competir, y es lo que vamos a hacer", dijo.

"Es una final, son partidos únicos. Las dinámicas, el entorno no influye tanto. Nos preparamos como lo que es. Mentalmente tenemos el plan del equipo técnico en la cabeza. Ser responsables con lo que nos toca y que no nos tire la emoción. Jugar con ese coraje y corazón que representa el club", añadió.

Además, la jugadora rojiblanca valoró una posible superioridad azulgrana también en la grada. "Sentimos nuestra afición muy cerca. Tenemos la suerte de disfrutar de ellos los fines de semana y esperamos que haya muchos atléticos, si no, nos estarán apoyando desde casa. Jugaremos con más ganas por ellos", comentó.

Por otro lado, la internacional española fue preguntada por su rol de "líder". "Todas somos líderes. Somos un equipo muy unido. Queremos ganar, competir todas juntas, con el cuerpo técnico. Siempre intento ayudar a mi equipo del rol que me toque, pero todas somos líderes en nuestro respectivo rol", terminó.