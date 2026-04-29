FIFA aumenta en un 15 por ciento los recursos financieros para las selecciones participantes en el Mundial

Archivo - El presidente de la FIFA Gianni Infantino - Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La FIFA acordó este martes aumentar en un 15 por ciento los recursos que se distribuirán entre las 48 selecciones participantes en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, alcanzando un total de 871 millones de dólares (745 millones de euros).

Según informó el organismo en un comunicado, su Consejo decidió durante su reunión en la localidad canadiense de Vancouver que esta nueva inyección aumentará a 2,5 millones de dólares (2,1) los fondos para la preparación y a 10 (8,5) los destinados a la clasificación; mientras que habrá contribuciones adicionales a las selecciones como subsidios para los gastos de delegación y un aumento en la asignación de entradas por un total de más de 16 millones (13,7).

"El resto de los ingresos se seguirá redistribuyendo al fútbol mundial en beneficio de las 211 federaciones miembro de la FIFA", subrayó el ente rector del fútbol mundial que aprobó el pasado mes de diciembre una cantidad récord de 727 millones de dólares (612 millones de euros) a entre las 48 selecciones, incluyendo 50 millones para el campeón (42,8).

"La FIFA se enorgullece de contar con la posición financiera más sólida de su historia, lo que nos permite ayudar a todas nuestras Asociaciones Miembro de una manera sin precedentes. Este es un ejemplo más de cómo los recursos de la FIFA se reinvierten en el fútbol", declaró el presidente Gianni Infantino.

Por otro lado, el Consejo de la FIFA designó a Miami (Estados Unidos) como sede de la fase final de la primera Copa de Campeones Femenina que se celebrará del 27 al 31 de enero, y que Armenia y Georgia serán las organizadoras del Mundial Sub-20 de 2029.