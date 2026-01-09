La FIFA y TikTok alcanzan un acuerdo de plataforma preferente para la cobertura del Mundial 2026

Archivo - Imagen de recurso del logo de TikTok. - Jens Kalaene/dpa - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La red social 'TikTok' se convertirá en la primera plataforma preferente de la FIFA con una iniciativa que reforzará el nivel de colaboración e integración de la red social y la Copa Mundial de la FIFA 2026, permitiendo a la plataforma ofrecer una cobertura exhaustiva de la competición -con más contenido original- y ser el lugar de referencia para aficionados y creadores durante el torneo.

Este acuerdo sin precedentes, que incorpora la cobertura como plataforma preferente, surge del éxito cosechado por la colaboración entre la FIFA y TikTok durante el Mundial femenino 2023, que acumuló miles de millones de visitas, según un comunicado.

El acuerdo, que estará vigente hasta finales de 2026, también brindará oportunidades únicas en TikTok a los titulares de los derechos audiovisuales del Mundial, como la posibilidad de retransmitir en directo momentos de los partidos, publicar vídeos personalizados y acceder a contenido especial producido por la FIFA para TikTok.

Las cadenas de retransmisión también podrán monetizar su cobertura del torneo a través de formatos publicitarios premium de TikTok. Por último, la plataforma digital aplicará políticas contra la piratería para promover y proteger los derechos de propiedad intelectual de la FIFA.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, manifestó que el objetivo es "compartir la pasión por el Mundial con el mayor número posible de aficionados". "No se nos ocurre una mejor forma de hacerlo, especialmente de cara al mayor acontecimiento deportivo de la historia, que contar con TikTok como primera plataforma preferente de la competición", afirmó.

"Se trata de una colaboración pionera que conectará de forma innovadora y creativa a seguidores de todo el mundo con el Mundial, con imágenes inéditas y la cobertura más cercana hasta la fecha. El fútbol no deja de crecer, evolucionar y unir cada vez a más personas, por lo que debemos adaptar la formas en que compartimos y promocionamos este deporte", argumentó.

El acuerdo de plataforma preferente estará centrado en el Centro Información específico del torneo, que contará con contenido temático de TikTok para la disputa de la competición mundialista, un punto de encuentro potenciado por GamePlan, la herramienta lanzada por TikTok.

Esta permitirá a los aficionados disfrutar de contenidos únicos sobre las 48 selecciones participantes, consultar información sobre los partidos y la venta de entradas, y disfrutar de otros incentivos, como pegatinas y efectos personalizados o funciones de gamificación.