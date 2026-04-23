Figo: "Carvajal merece todo el respeto, un jugador con cierta veteranía debería ser tratado de otra forma"

Archivo - El exfutbolista portugués Luis Figo, en la Eurocopa 2024. - Robert Michael/dpa - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista portugués Luis Figo sostuvo este jueves que el capitán del Real Madrid Dani Carvajal "merece todo el respeto", porque "un jugador con cierta veteranía debería ser tratado de otra forma a nivel de comunicación".

"En el caso de Carvajal, tuvo una lesión grave, no sé en qué situación física está, pero estoy muy agradecido a la gente que da toda su vida por un club, independientemente de si sirves o no. Cuando tienes que salir, es fácil hacerlo bien y hacerlo mal, y muchas veces se hace mal sin ningún sentido", comentó el luso en 'The Forum', evento organizado por el Atlético y Apollo Sports Capital en el Riyadh Air Metropolitano.

El pasado martes, Carvajal disputó, como suplente, algo más de 30 minutos en el Santiago Bernabéu ante el Deportivo Alavés, una cuestión por la que se preguntó tras el duelo al entrenador Álvaro Arbeloa. "Yo tengo 20 ó 23 jugadores. Cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo", apuntó algo cortante.

Y Figo cree que el trato al lateral debería ser otro. "Carvajal merece todo el respeto, un jugador con cierta veteranía debería ser tratado de otra forma en términos de comunicación. A mí me trataron como un niño cuando ya estaba cerca de retirarme en el Inter. A esa edad ya tienes madurez para entender todo, un simple diálogo puede arreglarlo", explicó.

Además, el Balón de Oro del año 2000 abordó la globalización del fútbol en la actualidad, que provoca que exista "el riesgo de que pierdas tu esencia". "El Athletic o el Barça tienen una tradición cultural muy arraigada, y si tú pierdes esa esencia por ser un equipo global... No es malo que un equipo pretenda ser conocido globalmente, pero pensar que solo es entretenimiento hace que pierda esencia", defendió.

"Quizá soy muy romántico, pero me gusta la esencia del fútbol. Globalizar tanto pondrá en riesgo las competiciones domésticas. Los equipos pequeños no podrán competir con los grandes. Pero ser global no es nada malo", agregó.

Para Figo, asimismo, afirmó que "hay muchas cosas por hacer" respecto a la vida después de la retirada del futbolista. "Yo vi a muchos compañeros que no tenían nada cuando se retiraron. Cuando no generas dinero y tienes un nivel de vida alto, no lo quieres bajar, y eso lleva a tener problemas financieros si no haces una gestión adecuada. Muchas veces piensas que eres eterno, pero un nombre no te garantiza un puesto de trabajo", dijo.

En este punto, el agente Jorge Mendes también indicó que la educación tiene "un papel importante" en este punto. "El 90% de los jugadores que trabajan con nosotros tienen la independencia económica para vivir su vida. Tenemos que ayudar a las familias también, a veces el problema son los padres, hay de todo. Es ese trabajo invisible que es fundamental. Yo siempre les digo que mantengan los amigos que tienen desde la infancia", apuntó.

"Para que un jugador despierte interés debes tener talento, pero también cabeza, un buen entorno... Me considero un privilegiado, he trabajado con Cristiano Ronaldo, el mejor ejemplo fuera del campo, con Pepe, con Bruno Alves, y todo han llegado a los 40 años. La gran mayoría las cosas no funcionan bien con el entorno, los agentes tenemos el papel de aconsejar y encontrar el camino correcto para sus carreras", agregó.

Y defendió que "el foco debe ser el entrenamiento, el club, la preparación", para evitar que cometan "errores". "Es un tema real y del que debería hablarse más. Nosotros hablamos personalmente con los jugadores jóvenes, estamos pendientes de los escenarios negativos", comentó sobre el escenario de jugadores jóvenes que explotan de manera mundial.

Finalmente, confesó que cuando Cristiano Ronaldo abandonó el Sporting CP "todos los clubes lo querían firmar", pero apareció Alex Ferguson y el Manchester United. "Me dijo que le dejara con él, que iba a jugar el 50% de los partidos", afirmó el agente, preocupado por el "mejor contexto" para sus futbolistas.