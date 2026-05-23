La final entre Cartagena y Jaén brindará un campeón inédito en la Copa del Rey de fútbol sala

Lance durante un partido del Jimbee Cartagena Costa Cálida. - RFEF

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Jimbee Cartagena Costa Cálida y el Jaén Paraíso Interior se medirán por el título de la Copa de S.M. el Rey de fútbol sala, cuya Final Four de este 2026 se está disputando en Cáceres, tras haber ganado este sábado respectivamente en semifinales al Viña Albali Valdepeñas por 5-2 y al FC Barcelona por penaltis (2-2 y 3-5 en la tanda).

En la primera 'semi', el ímpetu de los manchegos se puso por delante de manera inmediata y el portero rival Chispi Guillamón tuvo que salvar varias ocasiones hasta que Nicolás Marrón, tras un reverso, lo batió de disparo cruzado en el minuto 5. Ahí empezó la transformación melonera y la efervescencia del Valdepeñas fue quedándose sin gas.

Los pupilos de Eduardo Sao 'Duda' Thiago ganaron terreno con buenas maniobras de Lucas Farias, quien probó tanto a Pato como a Borja Puerta, como preludio de que luego despejase el camino a Darío Gil para servirle el 1-1, con un buen golpeo al palo largo. El equipo cartagenero estaba más cómodo y llegaba con frecuencia, aunque Alberto García se asomó en una ocasión y a punto estuvo de batir a Chispi tras superarlo.

De ahí se pasó a otra jugada de Mateus Torres, que mejoró pero no acierto. En su adversario, Miguel Ángel Mellado marcó tras un zurdazo taponado por Carrasco, cayendo el rechace a su pierna derecha para tirar de nuevo muy despacio y volver a desviar Carrasco, despistando a Borja Puerta; ese balón entró y el Cartagena se fue al descanso 2-1 arriba.

El paso por vestuarios hizo reaccionar al Valdepeñas, pero sucumbió al contragolpe. Le robaron un balón en el 26' y sufrió una transición tan rápida que lo más flojo, el golpeo de Juninho, acabó entrando tras tocar en el palo (3-1). El cuarto tanto en el 31' fue de Gabriel Motta, que estuvo precedido de una mala acción de Vitor 'Pato' en el arco.

No le quedó otra al Valdepeñas que lanzarse con juego de cinco, si bien la fortuna no estaba de su cara. A la primera ocasión que recibió, Tomaz Braga ajustició con el quinto tanto a puerta vacía y el Cartagena allanó mucho su camino hacia al final, sin importar el 5-2 de 'Pato'.

En la segunda 'semi', no tardó Mamadou Touré en romper la resistencia jiennense, pues recorrió la banda izquierda, amagó y descolocó a la zaga contraria hasta marcar el 1-0 con un golpeo de puntera al palo alejado. Gozó Neguinho Alves de ocasiones, Matheus Silva se topó en otro remate con el larguero y hubo un peligroso tiro cruzado de Erick Mendonça.

Aun así, al descanso todavía seguía vivo el Jaén, que empató en la reanudación gracias a que Nando Trindade aprovechó un rechace. Replicó de forma rauda el Barça con el 2-1, tras un disparo de Eric Martel al segundo palo y dirigido al pie de Neguinho. No obstante, de inmediato hizo Michel Moya un golazo desde lejísimos que significó el 2-2.

Pese al ímpetu de ambos equipos hasta acabar el partido, con paradas reseñables de sus guardametas, el marcador no se movió y en la tanda de penaltis se decidió al vencedor. Mientras que el Jaén metió sus cinco lanzamientos, su portero Carlos Espindola detuvo el penalti de Jean 'Pito' en el tercer turno de tiro de los culés, que cayeron por 3-5.