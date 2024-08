Flick: "Creo en el club y espero que podamos inscribir a Olmo para el partido ante el Rayo"

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comentado este lunes que "cree" en lo que le dicen desde el club y que por lo tanto espera que puedan "inscribir a Dani Olmo" de cara al partido frente al Rayo Vallecano, aunque sabe que la situación "difícil" en Barcelona.

"Siempre tengo esperanza. Lo esperaba para el último partido que disputamos, pero estaría genial tenerlo en el equipo para el partido ante el Rayo Vallecano. La situación se escapa del control del jugador, esas cosas que no puede controlar y el equipo tampoco", afirmó el técnico alemán en la rueda de prensa previa al partido de Liga que enfrentará al Barça este martes ante el Rayo Vallecano.

Flick señaló que ha hablado de "la situación" con Dani Olmo, y que ambos saben que es "algo difícil" en Barcelona, pero que aun así cree en el club. "Cualquier jugador que no puede jugar no está feliz. Pero sabe por la situación es la que es. Estoy seguro al 100% que estará en la lista", apuntó.

El entrenador culers se mostró muy satisfecho con lo que "está haciendo el equipo en el campo". "Llevamos poco tiempo entrenando juntos con todo el grupo como ahora pero estoy muy satisfecho con cómo trabajan y cómo juegan en el campo. La calidad de los entrenamientos es buena, están muy concentrados", señaló.

"La intensidad es buena y es algo que podemos ver. Si solo te entrenas al 80%, no va a ser posible dar el 100% durante el partido. Eso es lo que seguimos trabajando con ellos. Nos concentramos en esto para que podamos jugar mejor cada partido. Analizamos con los jugadores todos los partidos y les mostramos lo que han hecho bien y lo que no han hecho tan bien. Tenemos que mejorar", explicó Flick sobre el estado del equipo.

El alemán tiene claro que el "objetivo" del Barcelona siempre es "ganar la Liga" y que para lograrlo hay que recorrer "un camino largo", aunque es consciente de que han "empezado bien". "Estamos felices de nuestro comienzo y tenemos confianza en cada uno de nosotros. No estamos mirando al mes de mayo, sino al próximo partido contra el Rayo Vallecano que será difícil para nosotros", añadió.

El técnico azulgrana confesó que en el último partido se quedó "muy satisfecho" del rendimiento de sus jugadores. "Vamos por el buen camino y así queremos seguir, jugando y esforzándonos para hacerlo mejor. La intensidad debe estar aquí y debemos trabajar con concentración, que es lo que están haciendo los jugadores", apuntó.

Sobre la juventud del equipo, Flick explicó que es algo que también ocurre en Alemania, pero que no es común que haya tres jugadores tan jóvenes a la vez. "En la pretemporada en el Bayern también tuvimos jugadores de 15 y 16 años e hicieron también un muy buen trabajo. Es algo muy bueno. Hemos analizado el Barça B antes de que vinieran y vimos muy buenas cosas", expuso.

"Fermín ha tenido unos días de descanso, que fue muy importante para él después de los dos campeonatos en los que tuvo una prestación muy buena en los Juegos Olímpicos. Ahora está aquí y está bien tenerle. Como todos los demás tiene que mejorar, aunque estamos contentos con su aportación y su mentalidad", dijo el entrenador alemán sobre el campeón olímpico, que disputó de sus primeros minutos del curso ante el Athletic.

Sobre las salidas de jugadores en los últimos días, Flick señaló que necesitan jugadores para poder ser "competitivos" con respecto a sus rivales. "Pienso en el equipo y estoy contento con lo que tengo. Si hay cambios que nos aporten más calidad, pues de acuerdo, pero de momento pues estoy bien con el equipo que tengo", opinó.

Por último, Hansi Flick desmintió que no haya contado con Vito Roque. "Es una situación extraña. Vino de Brasil y no fue una situación fácil para él. El Betis es una buena posibilidad para poder jugar y mejorar. He visto muy buenas cosas en él, lo está haciendo muy bien, es una muy buena persona", concluyó.