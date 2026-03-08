Flick: "Lamine no ha hecho su mejor partido, pero se nota su importancia"

Archivo - Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha negado que Lamine Yamal hubiera hecho este sábado "su mejor partido" contra el Athletic Club en la jornada 27 de LaLiga EA Sports, a pesar de su golazo a la escuadra para firmar el 0-1 definitivo, pero ha matizado que "se nota su importancia" siempre en los compromisos importantes.
"Creo que hoy no ha hecho su mejor partido, pero se nota su importancia. Él decide partidos y, cuando tiene espacio, puede marcar. Ha entrenado mucho esta situación y es bueno tenerlo a este nivel ya que puede decidir el partido con una sola jugada", declaró Flick en su rueda de prensa desde el Estadio de San Mamés (Bilbao).
"Siempre estoy orgulloso de mis jugadores porque creo que hay un ambiente especial en este equipo y aprecio mucho lo que veo ahí. También por cómo están juntos, por su comportamiento, etc. Todo es fantástico. Realmente aprecio mucho lo que veo y claro que hoy estoy contento", dijo.
"No estaba nervioso porque pensaba que los jugadores, después del partido con gran victoria... bueno, no tan grande, pero 3-0 contra el Atlético, habían estado fantásticos. Así que tenemos más confianza y también se puede ver en los entrenamientos; para mí, esto es lo que buscaba. Está bien ver que el ambiente es bueno, que están concentrados en los entrenamientos y mucho también después del partido", añadió.
Luego el técnico culé subrayó que "eso es lo que necesitamos". "Y hoy ha quedado claro que no es fácil ganar aquí, en este estadio contra este fantástico equipo y, por supuesto, contra una afición fantástica. Había un gran ambiente y por eso estoy orgulloso. Estoy orgulloso porque es increíble ganar aquí y dejar la portería a cero", aseveró Flick.
"Jugábamos en Bilbao y aquí no es fácil ganar, tienen un equipo muy bueno. Hemos hecho algunos cambios. Antes del partido ya comenté que también teníamos que gestionar los minutos con cada jugador y ha sido perfecto. Perfecto por la portería a cero y los tres puntos, así que lo agradezco mucho", repitió el entrenador alemán del Barça.
"Pedri hace que todos los jugadores mejoren, eso es realmente genial. Es un jugador clave y conecta muy bien con todos. Creo que también en la segunda parte Dani Olmo jugó mucho mejor que en la primera. Se nota que están bien conectados y con Pedri es diferente. Pero al final, para mí, lo más importante es que todos luchen. También se trata de defender como un solo equipo y volvemos a tener la portería a cero", insistió Flick.
"Cuando jugamos con nuestro estilo, a veces nos cuesta y recibimos goles, así que siempre se trata de eso. Todos hablan de la última línea, de los cuatro de atrás, pero no se trata de ellos, se trata de todo el equipo. Cuando no defendemos, presionamos arriba; tenemos problemas en defensa, así que no importa a qué altura defendamos. Esto también les da confianza para seguir nuestra filosofía y eso es importante", sentenció.