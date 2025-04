Flick: "Si quieres ser campeón debes demostrarlo"

"El Leganés lucha por mantenerse vivo en LaLiga y tenemos que demostrar que somos mejores"

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, cree que ante el CD Leganés les toca, este sábado en el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports, demostrar que son un equipo que quiere ganar la competición, pues considera que en estos partidos contra rivales de la zona baja toca mostrar la superioridad en el terreno de juego y más si, como los 'pepineros' hicieron en Montjuïc en la primera vuelta, ya te has visto superados por ellos con anterioridad.

"Estamos en un proceso que empezamos a inicios de temporada, y entrenamos duro, centrados, porque si quieres ser campeón debes demostrarlo. En este partido debemos demostrar esa actitud y lo buenos que somos. No solo en los grandes partidos, en todos. Tienes que jugar contra todo tipo de equipos, el Leganés lucha por mantenerse vivo en LaLiga y tenemos que demostrar que somos mejores", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que cada partido es igual de importante. "En LaLiga nos quedan ocho partidos por jugar y este es muy importante, fuera de casa y contra un rival que defiende muy bien y que cuando recupera sabe atacar. Es muy importante mantener la misma mentalidad y actitud, como si fuera un partido de 'Champions'; hay que mostrar nuestra fortaleza durante 90 minutos", recalcó.

Además, recela de un Leganés que ganó por 0-1 en Barcelona a finales de 2024. "Cuando miras los resultados, nos ganaron a nosotros y al Atlético, contra el Real Madrid estuvo apretado, es un equipo que defiende muy bien. Jugaron muy bien contra nosotros, saben atacar y cómo atacar en profundidad. Tenemos que andarnos con ojo y centrarnos mucho, vamos primeros y queremos demostrarlo, ellos luchan por la permanencia y será un partido duro", avisó.

Por otro lado, en cuanto a si cree que es mejor jugar antes o después que el Real Madrid, su inmediato perseguidor, le quitó importancia. "Si juegas primero y ganas ejerces presión, es así. Pero como hemos visto muchas veces, nos tenemos que centrar en nosotros y ganar cada partido. Porque si lo hacemos, el Madrid puede jugar y hacer lo que quiera. Nos centramos en lo que tenemos en nuestras manos", explicó.

Y no tendrá a su disposición a Dani Olmo, que empieza a entrenar pero no tiene el alta médica para jugar. "No jugará mañana, se quedará aquí además y no vendrá. Es mucho mejor que se quede y que entrene estos dos días", explicó. Y, sobre Ansu Fati, tras jugar los últimos minutos del último duelo europeo, señaló que está mejor. "No puedo decir si Ansu tendrá minutos pero puedo decir que ahora, tal y como está entrenando, está a un mejor nivel y es lo que esperamos de él", señaló.

"Iñigo Martínez es un líder en el vestuario, en el terreno de juego y es un gran ejemplo para el resto. Lo que ha hecho, la confianza que tiene, es fantástico. Estoy muy contento de tenerle en mi equipo", comentó sobre el central vasco, que no es la primera vez que se lleva los elogios de su entrenador en una rueda de prensa.

Para aguantar el ritmo de la competición en este tramo final de campaña cree que es básico tener una buena base física. "Deco ha hecho un trabajo increíble trayendo al club al mejor 'staff' de fisios y médicos. Todos sabemos lo que necesitan los jugadores. Es algo muy bueno que se tiene que gestionar bien. Estamos en un buen momento, cuando vemos a algún jugador cansado, le hacemos prueba y lo vemos todo bien. El tono físico es 'top'", celebró.

Pese al buen estado físico de la plantilla y pese a los últimos buenos resultados en LaLiga y la 'Champions', dejó bien claro que no estará "relajado" en Dortmund cuando, la semana que viene, vayan a defender el 4-0 de la ida. "Tengo que demostrar que estoy cien por cien centrado en lo que hacemos. Tenemos que demostrarlo en cada partido. Todo el mundo quiere que juguemos bien y los aficionados se merecen que juguemos bien por ellos. Se lo debemos, y queremos hacerlo en cada partido", argumentó.