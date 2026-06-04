Florentino Pérez anuncia a Dumfries y promete "un galáctico total"

Florentino Pérez - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a ser reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, adelantó este jueves el fichaje de Denzel Dumfries y desveló que el martes hará una oferta de unos 150 millones de euros a un equipo de Champions por un "galáctico total".

"Hemos hablado de Mourinho y Konaté, y ahora hablo de Dumfries. El martes voy a hacer una importante oferta a un gran equipo de la Champions, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en su historia. 150 millones por lo menos", dijo este jueves por la noche en una entrevista al programa 'Horizonte' de Cuatro.

Florentino pidió el voto para su candidatura y adelantó un nuevo fichaje con el lateral neerlandés del Inter de Milán, tras anunciar el miércoles a su nuevo técnico, José Mourinho, y al defensa del Liverpool Ibrahima Konaté. "Me ilusiona, es un entrenador que le conocemos, que nos enseñó una competitividad muy grande", dijo.

"Después de que él se fuera ganamos 6 Copas de Europa, pensamos que puede ser otra vez ese revulsivo para volver a ganar todos los años la Champions, que es lo que quieren los socios", añadió sobre el técnico portugués. "Todos los buenos jugadores quieren venir al Real Madrid, nadie tiene esa historia", apuntó.

Así, Florentino insistió en que el martes, ya pasadas las elecciones, desvelará su apuesta por un jugador de "medio de campo hacia arriba", que no está en la Premier y que es "un galáctico total" al "nivel de Cristiano Ronaldo" en su día. El presidente durante 26 años del club blanco apuntó que primero hablarán con su club, y que no será Michael Olise ni tampoco Erling Haaland, quien prometió el candidato Enrique Riquelme como fichaje estrella.

"Todos lo han desmentido, el padre, el representante, el club. Debe ser que es un farol. Es una candidatura que tiene muchos faroles. Y por eso he venido yo, para defender el Real Madrid", afirmó sobre la promesa del empresario alicantino.

"No me hacen daño las críticas. Me hace daño que estas personas quieran influir en el Madrid. Riquelme, su padre estaba en esa Junta donde se colaban las personas que no eran del Madrid", añadió un Florentino que recordó que ha ganado 66 títulos y que cuando llegó al club en el año 2000 no había dinero para pagar a los jugadores.

"Es una tontería. Yo quiero que los socios sean dueños del club. Que el patrimonio pase íntegro al socio. Mi ilusión es esa, que los dueños económicos sean de los 100.000 socios. Si quisiera quedarme con el club, ya lo habría hecho", apuntó antes las acusaciones de Riquelme sobre que su intención es vender el Madrid.