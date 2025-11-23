Florentino Pérez desmiente que la remodelación del Bernábeu se haya ido "de 575 a 1.300 millones"

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró este domingo que no es cierto que la obra de remodelación del Santiago Bernabéu se les haya "ido" de los 575 millones de euros anunciados a los 1.300 que "alguien malintencionado ha querido decir" y que "el negocio es perfecto"

Durante la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes, el mandatario dio cifras sobre la remodelación del estadio en la que han "invertido hasta ahora 1.347 millones de euros". "Pedimos tres créditos a lo largo de la vida de la obra. Algunos dicen que pedimos uno de 600 millones y que se ha desviado y tal. No es como alguien malintencionado que ha querido decir que se nos ha ido la obra de 575 millones a 1.300, no, no", aseveró.

El primer crédito fue en el año 2019 y fueron "575 millones para hacer la obra civil del techo y lo que es la piel del estadio". Tres años más tarde, "en mayo del 2022", pidieron otro, "entre 250 y 300 millones para hacer el hipogeo", y en 2023, uno más de "370 millones para la tecnología, el museo, zonas VIP y los terminados".

"Es decir, que al final hemos conseguido tres créditos, en años distintos, a interés fijo, porque en la vida no se sabe lo que puede pasar en 30 años. Lo que sí les puedo decir es que tenemos que pagar cada año aproximadamente, entre el principal y los intereses, 60 millones, e ingresamos 150, fíjense lo que nos queda por ganar porque lo que tenemos que pagar es constante, pero los ingresos son variables y siempre mejoran y las ganancias que vamos a tener son muy elevadas. Entonces, el negocio es perfecto, es otro buen negocio que hemos hecho en el estadio", sentenció.

Del mismo modo, negó que se haya cambiado el nombre del estadio tras la desaparición del Santiago. "El estadio se llama Santiago Bernabéu, lo que pasa es que Bernabéu se ha quedado con una marca. Se dice quedamos en el Bernabéu y que vamos al Bernabéu. Entonces, no es incompatible el Bernabéu con el Santiago Bernabéu", zanjó a preguntada de un socio.

"LA NFL LLEGÓ A DECIR QUE HABÍAN JUGADO EN EL MEJOR ESTADIO DEL MUNDO"

"Hace justo una semana pudimos comprobar cómo nuestro estadio se proyectaba al mundo como un símbolo de orgullo para Madrid y para nuestro país, con motivo del partido de la NFL entre Miami Dolphins y Washington Commanders, un día histórico en el Bernabéu", expresó Pérez durante la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes 2025.

El dirigente remarcó que el comisionado de la NFL, Roger Goodell, "llegó a decir que habían jugado en el mejor estadio del mundo", y que esta misma semana el vicepresidente número dos de 'Apple', Eddy Cue, le dijo tras visitar el feudo "que si hubiera despertado en el Bernabéu, hubiera pensando que estaba en Marte o en otro planeta".

El empresario reiteró que el estadio, que cumplirá 78 años en diciembre, "se ha convertido en uno de los referentes más importantes del fútbol mundial". "No se entiende el fútbol sin el Bernabéu y sin Santiago Bernabéu. Pero los tiempos traen nuevas exigencias y el Bernabéu ha sabido transformarse para afrontar el futuro en una industria del fútbol cada vez más competitiva y difícil. Con el Estadio Santiago Bernabéu del siglo XXI, el Real Madrid está listo para seguir siendo el mejor club del mundo como ya lo fuimos en el siglo XX", advirtió.

El mandatario madridista recalcó que están "culminando una remodelación modélica" de un recinto que, "sin ninguna duda, es un éxito" y que "se está convirtiendo en el destino de ocio y entretenimiento" que habían planificado.

MEJORAS EN LA INSONORIZACIÓN Y UN FUTURO DISTRITO TECNOLÓGICO

En este sentido, informó que "las obras de mejora y aislamiento acústico avanzan conforme a la planificación establecida y finalizarán en el próximo mes de diciembre". "Tuvimos un problema con los vecinos y estamos hablando con ellos. Vamos a hacer todo lo posible para que no les molestemos sino todo lo contrario y que puedan disfrutar también del estadio", replicó posteriormente a una cuestión del socio.

"Igual que los parkings. Yo tengo una opinión, pero también el Ayuntamiento nos pidió una serie de cosas que creo que no debemos de hacer porque si lo que hacemos es para dar servicio con muchos parking de residentes a la gente de allí y no lo quieren, no debemos de forzar la situación", añadió sobre un tema en el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid diese la razón a los vecinos y mantiene la paralización de estos parkings.

Sobre la remodelación de la nueva estación de metro Santiago Bernabéu, indicó que su "apertura está prevista para marzo de 2027" y que "será una de las estaciones más modernas de la red del Metro de Madrid y una de las mejores y más modernas de toda Europa", mientras que prefirió no hablar del 'Sky Bar' del estadio porque "está judicializado".

También subrayó "la persistencia y creencia en la justicia" que le ha permitido al club recuperar "más de 20 millones de euros después de más de 12 años de lucha incansable ante las instancias europeas" después de que la Comisión Europea dictaminase el pasado verano que "no se otorgó ningún trato de favor ni ayuda alguna al Real Madrid", y que daba "la razón sobre todos los argumentos" que defendían "junto al Ayuntamiento de Madrid durante más de una década".

"La Comisión Europea reconoce expresamente que la compensación establecida en el convenio de 2011 era la forma más beneficiosa para el Ayuntamiento de resolver el incumplimiento que había soportado nuestro club, la cual se estableció ante la imposibilidad de la entrega a nuestro club de la llamada parcela 'P33' ubicada en Las Tablas, algo que era un compromiso proveniente del convenio de 1998. Esto nos hará recuperar no sólo los 20 millones que pagamos indebidamente, sino los intereses de demora que nos permitirán resarcirnos económicamente del daño moral que nos había producido una decisión injusta", detalló.

Por otro lado, apuntó que la entidad "sigue firme en su compromiso" con el Ayuntamiento y la Comunidad, por lo que "han unido fuerzas de nuevo" de cara a "crear el distrito tecnológico más importante de Europa" en 85 de las 120 hectáreas de la Ciudad Real Madrid de Valdebebas.

"Un distrito tecnológico que nos permitirá construir un nuevo país, crecer a todos y que sea un ejemplo de innovación y vanguardia en todo el mundo. La Ciudad Real Madrid será un espacio donde empresas, emprendedores, centros de educación especializadas y de investigación trabajen para que el futuro distrito tecnológico sea un motor de generación de conocimiento, creatividad, crecimiento económico y desarrollo de la inteligencia artificial. La Comunidad de Madrid es la líder en empleo tecnológico y estamos convencidos de que es el momento para que Real Madrid contribuya", remarcó.

El presidente del Real Madrid también habló de cómo va uno de los "grande sueños" del club y "de todo el madridismo" como es el proyecto de la mano de 'Apple' y llamado 'Bernabéu Infinito" para que los aficionados "en cualquier rincón del mundo puedan ver los partidos como si estuvieran en las gradas del Estadio Bernabéu". "Esto que parece un sueño será pronto una realidad", detalló.

"Lo que queremos es que todo el mundo pueda tener un abono virtual y todo eso tendrá condicionantes también, de quien paga los derechos de televisión o lo que sea, pero lo importante es que queremos, y lo vamos a conseguir, que la tecnología facilite que todo el mundo en su casa, los que no tengan un abono porque es imposible, porque son limitados, puedan en su casa vivir la experiencia como si estuvieran en el estadio", sentenció.