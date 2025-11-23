Florentino Pérez: "La Superliga ha conseguido, ya sin discusión, un gran éxito para el fútbol"

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, recalcó este domingo que "tres tribunales ya han sentenciado" que se vaya en contra de la Superliga, el cual "ha conseguido sin discusión un gran éxito para el fútbol" al derribar "para siempre y en tiempo récord un régimen de monopolio de la UEFA de más de 70 años", y aseguró que no va a renunciar a reclamar al organismo continental "los cuantísimos daños millonarios por bloquear" el proyecto.

"No es normal y no es legal, como ya han sentenciado tres tribunales en el caso de la Superliga, que se pretenda impedir que los clubes organicen sus propios torneos. Somos los clubes quienes corremos con todos los gastos, con las plantillas y con los estadios y somos los que tenemos a los aficionados. Y no es normal que los ejecutivos de la UEFA, ajenos a los clubes, pretendan dirigir nuestro destino", advirtió Pérez.

Para el dirigente, tampoco es "normal" que los clubes se vean "obligados a jugar formatos de competiciones impuestos por la UEFA" y que "perjudican al espectáculo y a los aficionados". Por ello, siguen "insistiendo en que es un proyecto indispensable para el fútbol porque sin este proyecto, la diferencia entre el fútbol inglés y el resto de Europa sería definitivamente insalvable", subrayó.

"La Superliga ha conseguido, ya sin discusión, un gran éxito para el fútbol. Hemos derribado para siempre y en tiempo récord un régimen de monopolio de la UEFA de más de 70 años que de otro modo habría acabado con nuestro futuro. Les recuerdo que en 2001 la UEFA se permitía el lujo de amenazar a los clubes europeos con la expulsión de competiciones y a nuestros futbolistas con su exclusión de participar en las selecciones si osábamos siquiera considerar la posibilidad de crear nuestras propias competiciones al margen de la competición organizada por la UEFA", resaltó.

Pérez recordó que al club le llegaron "a abrir un suficiente sancionador para expulsarles de la Champions por la vida", pero que tras "la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, posteriormente refrendada en dos sentencias adicionales y demoledoras de los tribunales de Madrid, la situación es radicalmente distinta".

"En cada una de estas sentencias, LaLiga y la UEFA se han apresurado a sacar comunicados restando la importancia que de los 21 puntos que trató la Audiencia Provincial de Madrid en su última sentencia nos han dado la razón en los 21 y les condenaron a pagar las costas", explicó el mandatario madridista.

"Los clubes somos libres de tener nuestra propia competición y de reclamar a la UEFA los cuantísimos daños millonarios que nos han causado su comportamiento ilegal al bloquear nuestro proyecto en abuso de posición de dominio. Ya les anuncio aquí que hemos iniciado el correspondiente proceso de reclamaciones económicas contra la UEFA. Hoy tenemos los dos derechos, el de ser indemnizados por los daños sufridos en el pasado y el de organizar la competición en el futuro. Y les digo que perseguiremos de manera incansable la consecución de los dos", prosiguió.

También dio las gracias "el esfuerzo" para negociar con UEFA "la búsqueda de un acuerdo beneficioso para todos los clubes y aficionados del mundo", pero que "no ha sido posible" porque, "entre otras cosas", el organismo les ha pedido que vuelvan a la ECA, "patrocinada" por la propia UEFA y que "está muy lejos de permitir a los clubes trabajar en libertad" ya que entre su normativa están la de que sus miembros deben "renunciar a cualquier reclamación judicial" frente al ente que preside Aleksander Ceferin. "Y obviamente no vamos a renunciar a reclamarlos. Sería, potencialmente y con sinceridad, renunciar a miles de millones de euros", recalcó.

En cuanto al formato, descartó que quieran "ser ricos y matar a los pobres", e insistió en algo "muy importante, con el avance de la tecnología, la implantación de la retransmisión gratuita del fútbol" como sucedió en el Mundial de Clubes.

"Esto último es un pilar esencial del proyecto de la Asamblea, que es la creación de 'Unify', la plataforma digital, participada por los clubes para que emita los partidos gratuitamente para todo el mundo y que revolucione. Si hay algo que me sorprende es la actitud de los gestores del fútbol que se opongan sin sentido al fútbol gratuito. Al menos FIFA ya entendió que ese es el camino para acercar el fútbol a los aficionados globales", agregó al respecto